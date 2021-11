Seis errores que cometes en la cena si quieres adelgazar

Llegas a casa por la noche tras una larga jornada. Te pones el pijama y estás a punto de tumbarte en el sofá, pero te acuerdas de que tienes que preparar la cena. Abres la nevera, ves los alimentos y, finalmente, decides cocinar cualquier cosa rápida con tal de irte a descansar lo antes posible. Pero lo que no sabes es que haciendo esto estás cometiendo un grave error. Y más si lo que quieres es adelgazar.

La cena es una de las comidas más importantes del día y, por ello, se le debe prestar especial atención. En Europa FM te contamos cuáles son los fallos más frecuentes y qué hay que hacer para evitarlos.

Seis errores que cometes en la cena

1. Pasarte con los hidratos de carbono

A veces, cuando llegamos cansados después de haber pasado todo el día fuera, optamos por cenar una pizza, un plato de pasta o un sándwich. Unos productos que normalmente suelen estar precocinados, se preparan rápido y, además, están muy buenos. Pero hay que saber que no son los alimentos más idóneos para cenar y mucho menos si estamos siguiendo una dieta para perder esos kilos de más.

La doctora Magda Carlas, especializada en dietética y nutrición, lo explica: “No es que sean malos, pero por la noche no es bueno tomar alimentos que aporten mucha energía si tenemos sobrepeso o el objetivo es adelgazar”. Por lo tanto, antes de ir a por este tipo de alimentos, recomienda los platos con verduras. Algunas que se pueden incluir son las acelgas, la coliflor, las setas o el pepino, que contienen hidratos, pero con un menor índice glucémico.

No obstante, asegura que los carbohidratos “son nutrientes necesarios para una dieta equilibrada”. “Hay estudios que indican que los carbohidratos en poca cantidad por la noche inducen al sueño, pero estaríamos hablando de un arroz o una pasta hervida, una sopa. Es decir, algo muy suave y siempre en cantidades moderadas”, afirma.

2. Evitar las proteínas

Otro de los errores más comunes es evitar las proteínas en la cena. Cabe recordar que estas forman parte de las células del cuerpo y son esenciales para la vida. Desde Sanitas señalan que las proteínas que proceden de los alimentos “son también importantes para el mantenimiento del organismo y, más aún, para su desarrollo y crecimiento”. Además, apuntan que constituyen una “reserva energética del organismo, degradándose cuando se sigue una dieta carente de hidratos y grasas”.

La doctora Carlas niega rotundamente que la proteína sea perjudicial. “No hay ninguna evidencia científica que demuestre que tomar alimentos con proteínas sea malo”, declara. Por lo tanto, en nuestra cena se pueden incluir productos como el pescado, el pollo o los huevos.

3. Llegar a la cena sin haber merendado

A todos nos ha pasado alguna vez que hemos llegado a casa hambrientos y, en consecuencia, hemos cenado en exceso. Luego han venido los remordimientos. La experta en nutrición Magda Carlas manifiesta que esto se debe a no merendar. “Ya que cenemos tarde en comparación con otros países europeos, tenemos que merendar. Solo pensamos en esta comida cuando tenemos niños, pero para los adultos también es importante”, comenta.

La especialista considera un error “tremendo” llegar a la cena sin haber comido durante horas. “Una merienda a media tarde de frutas, yogur o frutos secos te cortará el hambre y conseguirá que llegues a la última comida del día más tranquilo”, añade.

De manera orientativa, la doctora señala que, para no aumentar de peso, “debemos procurar no superar las 600-700 calorías” en la cena. No obstante, recuerda que cada persona es diferente y esto puede depender de factores como la edad, el sexo, la altura e, incluso, del contexto.

4. Cenar tarde

Como se ha mencionado antes, en España se tiene la costumbre de cenar bastante tarde. Esto tampoco ayuda nada si lo que se quiere es adelgazar. Carlas cuenta qué efectos negativos conlleva: “De entrada, duermes peor. Aunque cenes una ensalada, si a la hora de irte a la cama la tienes en la boca, el sueño no va a ser bueno y vas a tener una digestión muy pesada”.

5. Emplear técnicas de cocina menos saludables

Cenar verduras u otros alimentos saludables está muy bien, pero ojo a cómo las cocinamos. No todo vale. “Muchas veces la gente se piensa que por ser verduras ya es sano. Las técnicas tienen que ser suaves y con poco aceite. Es muy distinto tomarse una alcachofa hervida o asada, que si está frita o rebozada. No tiene nada que ver”, dice Carlas.

La doctora nos da algunas recomendaciones: “A parte del hervido clásico, también se pueden hacer las verduras al vapor o al horno, que están buenísima”. En cualquiera de los casos, indica que deben tener siempre poco aceite.

6. Evitar el postre

Algunos deciden no tomarse el postre después de cenar porque consideran que puede ser perjudicial a la hora de perder esos kilos de más. Hay parte de verdad en esto, pero solo dependiendo del tipo de alimentos que se coman. “Si es una tarta de chocolate talla grande, no va a ser lo más ideal para irse a dormir. Necesitamos que haya una buena digestión”, explica Magda Carlas.

En cambio, si ese postre se trata de una macedonia de frutas o un lácteo suave, “no tendríamos problemas”. Añadir esta comida hace que nuestras cenas sean completas y, por lo tanto, evitar que a medianoche nos despertemos a picar algo.