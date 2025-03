Alaska, sobre la orientación sexual de Mario Vaquerizo: "Seguimos arrastrando el estereotipo"

Te interesa El motivo por el que Alaska y Mario Vaquerizo no tienen hijos

Alaska y Mario Vaquerizo llevan 25 años casados. El 29 de noviembre de 1999 y tras seis meses de noviazgo, los dos artistas se dieron el 'sí, quiero' en Estados Unidos vestidos de Dolly Parton y Elvis Presley. Años después, el 27 de mayo de 2011, el matrimonio tuvo que casarse en Madrid porque su unión no era válida al haberse producido en Las Vegas.

Hoy, Alaska y Mario Vaquerizo siguen juntos mientras continúan su carrera como cantantes en sus respectivos grupos de música: Fangoria y Nancys Rubias. Sin embargo, durante todos estos años, el madrileño ha visto cómo la opinión pública ha cuestionado una y otra vez su heterosexualidad.

Sobre este tema se pronunció recientemente Alaska en una entrevista para elDiario.es, concedida por el estreno de su serie documental. "Todavía no podemos ver un hombre femenino, un hombre con pluma. Das por hecho que se van a decir cosas en ciertos sectores, y eso está bien", dijo a finales de 2024.

Y añadió: "Que luego haya gente que vaya a la manifestación del Orgullo y se muestre compasiva y reivindicativa, pero que también esté con el temita… ¿Qué me estás contando? Deja la pancarta, sé real y acepta a la gente como es. Cuando descubrí a David Bowie vi que había hombres diferentes a los que me habían enseñado, pero hoy todavía seguimos arrastrando el estereotipo".

Alaska y Mario Vaquerizo | Gtres

Mario Vaquerizo: "Lo que me da rabia es que están cuestionando a mi mujer"

No solo Alaska ha hablado sobre las especulaciones alrededor de la orientación sexual de su marido, ya que el propio Mario Vaquerizo dio su opinión sobre ello en su visita al programa de Antena 3 Joaquín, el novato en 2023.

Durante su conversación con Susana Saborido, el cantante habló sobre cómo recibe las críticas ajenas: "Yo las llevo mal por el daño que le puedan hacer a mi madre y a mi padre. Encima, me están dando una importancia que ni yo mismo me la doy. Eso sí, con ese comentario gratuito e hiriente, ¿tú te crees que me vas a hacer daño? Me voy a crecer mucho más".

Acto seguido, Mario Vaquerizo confesó que "en todo momento se cuestiona" su sexualidad. "Cuando a mí me están diciendo que si yo soy maricón... si es que todos mis amigos son maricones. No son gais, son maricones con acento en la o. Y no lo estoy diciendo como un insulto, porque el insulto no está en la palabra, está en la intención de cómo lo dices", empezó a decir sobre este asunto.

Para Vaquerizo, lo peor sobre las especulaciones es que pongan en duda a Alaska. "Cuando me están diciendo eso, a mí realmente lo que me da rabia es que están cuestionando a mi mujer. ¿Qué pasa, que mi mujer es una muñeca? ¿Mi mujer se va a morir de inanición?", se preguntaba.

Y siguió diciendo: "Tú, maricón, que se supone que tendrías que ser más tolerante, cuestionas mi relación con mi mujer porque yo hable en femenino, me ponga rulos como Rocío Jurado y me pinte. La estás cuestionando a ella. Estás diciendo, por un lado, que es la más inteligente de España, ¿y va a ser una tonta después en casa? Eso es lo que me enerva".

"Si yo no te pregunto qué piensas de mí, no me lo tienes que decir", aseguró antes de reconocer que la broma sobre su sexualidad se la toma con gracia hasta que cansa.