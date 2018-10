¿Con el sexo se queman tantas calorías como con el cardio?

Los resultados de un estudio confirman que tener sexo quema las mismas calorías que si practicamos un ejercicio de cardio en la elíptica o en la bicicleta. Sin embargo, los expertos exponen que no hay que sustituir el deporte por las relaciones sexuales.

Si eres de los que le cuesta ir al gimnasio, quizás debas saber que mantener relaciones sexuales quema las mismas calorías que hacer ejercicios de cardio.

Según un estudio científico, publicado en el National Center for Biotechnology Information, en una relación sexual, una mujer quema 3.1 calorías por minuto, que en total son unas 70, mientras que los hombres pierden 4.2 calorías en cada minuto, que al final son 120. Estos datos son exactamente iguales que si practicamos deporte en la elíptica o en una cinta de correr durante 10 o 20 minutos.

De esta manera, podemos decir que el sexo quema las mismas calorías que una sesión de 20 minutos de cardio.

Sin embargo, los expertos aseguran que no hay que sustituir deporte por el sexo, ya que, las relaciones sexuales no se mantienen regularmente y no siempre tienen la misma duración.