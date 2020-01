‘Doublicat’, te enseñamos a poner tu cara a un gif de WhatsApp

Aparcas, cierras el coche y te vas como quien no quiere la cosa... Pero al volver de hacer tus compras no tienes ni la más remota idea de dónde lo has dejado. El parking es enorme, no estás segur@ de en qué planta está, y todas las plazas parecen iguales... ¿Te suena? Toma nota si tú también pierdes tiempo buscando el coche.