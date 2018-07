‘Narcos’ se ríe de Mariano Rajoy con un nuevo cartel en la Puerta del Sol

Netflix ha anunciado el estreno de la próxima temporada de Narcos con un nuevo anuncio en la puerta del Sol "dedicado" a Mariano Rajoy que no ha dejado indiferente a nadie.

Como ya hizo el pasado diciembre, Netflix ha vuelto a liarla para anunciar una nueva temporada de su serie Narcos. Si para la anterior temporada colocaron una enorme lona en la Puerta del Sol con la polémica frase 'Oh blanca Navidad', este nuevo anuncio es todavía mejor.

Otra nueva lona colocada en el mismo lugar anuncia la nueva temporada de la serie de la mafia colombiana, en esta ocasión vemos un globo de texto en el que se puede leer "Sé fuerte. Vuelve Narcos" y la fecha de estreno prevista para el 1 de septiembre.

Hasta ahí la campaña no tendría especial interés si no fuese porque "Sé fuerte" fue el famoso SMS de apoyo que le envió Mariano Rajoy al extesorero de su partido Luis Bárcenas. Son muchos los usuarios que se han hecho eco en las redes sociales del particular anuncio aplaudiendo el ingenio de los publicitarios de Netflix, entre ellos famosos como Dani Mateo y varios representantes de Podemos.

Los que hacen las campañas de publicidad de Narcos son auténticos GENIOS! pic.twitter.com/c17VGdgMS9 — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 28 de agosto de 2017

Muy grande este anuncio de @NetflixES a pocos metros del Congreso. pic.twitter.com/P3sG4LgMIV — Ramón Espinar 🖐🏼 (@RamonEspinar) 28 de agosto de 2017

Un vaso es un vaso, un plato es un plato y una mafia es una mafia. Narcos y la delgada línea entre ficción y realidad 😉 pic.twitter.com/AszXPgRZUV — Íñigo Errejón (@ierrejon) 28 de agosto de 2017

No me gusta que la mafia gringa mande advertencias al gobierno español. Los problemas con nuestros corruptos los debemos resolver nosotros. pic.twitter.com/4TlPVyP8UY — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 28 de agosto de 2017