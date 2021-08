Las 10 mejores escenas de sexo en películas y series, según un estudio

¿Cuál es la mejor escena de sexo en pantalla que recuerdas? No hace falta que respondas, sabemos que la respuesta es complicada.

Series de televisión y películas suben constantemente la temperatura y no lo ponen fácil cuando se trata de elegir la mejor. Además, la página Fandomspot ha hecho un estudio para elegir las escenas más hot de todos los tiempos.

Según explica Newsweek, los más de 100 participantes no tuvieron que votar, sino que se monitorizó su frecuencia cardiaca al enfrentarse a esas escenas, de las que salieron ganadoras.

Estas son las 10 que más suben las temperatura, ordenadas de menos a más. Prepárate para que se te acelere el pulso.

10. Noah y Allie se desvisten mutuamente antes de acostarse por segunda vez en El diario de Noah

Ryan Gosling y Rachel McAdams en 'El Diario de Noah' (2004) // El diario de Noah

Puedes ver el momento aquí. (20%)

9. Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist en La chica del dragón tatuado

La escena de 'La chica del dragón tatuado' // La chica del dragón tatuado

Este es el momento. (23%)

8. El culo de Jonathan Pine mientras sostiene contra la pared a Jemima Jed Marshall en El infiltrado

Tom Hiddleston y Elizabeth Debicki en 'El Infiltrado' (2016) // El Infiltrado

Puedes verla aquí. (25%)

7. Izzie le pide a Karev que se quite los pantalones antes de acostarse en Anatomía de Grey

Katherine Heigl y Justin Chambers en 'Anatomía de Grey'. // Anatomía de Grey

Esta es la escena. (25%)

6. La escena de sexo intenso postpelea de Sr. y Sra. Smith

Brad Pitt y Angelina Jolie en 'Sr. y Sra. Smith' (2005) // Sr. y Sra. Smith

Aquí lo están dando todo (27%).

5. La primera escena de Alex y Piper en la ducha de 'Orange Is The New Black'

Las actrices Taylor Schilling y Laura Prepon en 'Orange is the New Black'. // Orange is the New Black

Puedes ver aquí la escena completa. (27%)

4. La escena del melocotón de Call Me By Your Name

El actor Timothée Chalamet en 'Call Me By Your Name' (2017). // Call Me By Your Name

Esta es la escena. (29%)

3. La cama rota de Jessica Jones

Los actores Krysten Ritter y Mike Colter en 'Jessica Jones' // Jessica Jones

Es esta escena. (32%)

2. El momento cerámica de Ghost

Demi Moore y Patrick Swayze en 'Ghost' (1990). // Ghost

La famosa escena de Ghost. (35%)

1. La escena final de 'Normal People'

Marianne y Connell en 'Normal People'. // Normal People

(38%)