Joaquín Reyes imita a Donald Trump con guiño a Céline Dion, hit noventero y final picantón

Sí, lo estábamos esperando. Esperando a que uno de los mejores cómicos del panorama nacional se decidiera de una vez por todas a dar el paso que todos esperábamos: imitar a Donald Trump. Pues bien, lo hizo y, como era de esperar, no defraudó.

El cómico y humorista Joaquín Reyes regresaba al programa 'El Intermedio' convertido en el nuevo presidente de los Estados Unidos, un Donald Trump muy "desatado". Y, es que, desde que ha llegado al cargo no ha podido resistirse al color dorado, le encanta, lo ha decorado todo con este 'discreto' color. ¡Ah! Y también nos cuenta cómo se ha encontrado la Casa Blanca: "¿Cómo me encontré la Casa Blanca? Claro, ocho años llena de niggas, que si Obama, que si Michelle, que si las niñas... Eso olía a cuerazo. Como cuando te pones una chupa y llueve, que huele a perro mojado. Pues así, más o menos", cuenta la parodia del presidente.

Además, se atreve también a hacernos un tutorial de belleza explicándonos cómo se peina el presidente, ridiculizando con gracia el estilismo del magnate. No se deja nada en el tintero, recorre los temas más polémicos del verdadero Trump y hace con ellos una imitación genial.

Sentado en una mesa del restaurante Tommy Mel's, Reyes se mete en el personaje a la perfección y termina con un discurso (o más bien amenaza) para el mundo entero: "Ciudadanos de países inferiores, osea, todos: tened fe en mí. Los americanos han elegido al hombre adecuado para el botón nuclear. Más vale llevarlo (el botón nuclear) y no pulsarlo a tener que pulsarlo y no llevarlo. Yo siempre le dijo a Melania: ¡cargador del móvil y botón nuclear! Ahora, se me tuerce el carro con los chinorris y los convierto a todos en cerdo agridulce". Sin duda una broma muy dura sobre la política más polémica del presidente americano, en la que no faltaron tampoco referencias al muro que quiere que les separe de México.