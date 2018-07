Los actores de 'Física o Química' recuerdan con cariño la serie 10 años después de su estreno

Hace ya diez años que viste por primera vez a Fer, Cova, Cabano, Paula y Yoli entrar en el Instituto Zurbarán, un colegio que guardaba muchas similitudes con la mayoría de las escuelas españolas. 'Física o Química' narraba los problemas, complejos e inquietudes por los que pasan los adolescentes en su día a día. El descubrimiento de la propia identidad sexual, el fracaso escolar, los problemas familiares...

"Hoy han hecho 10 años del estreno de Física o Química. Y sí, éramos unos bebés. Gracias a esta serie, que me lo dio todo y me lo enseñó todo. A los 16 añitos encontré mi lugar, mi pasión y mi camino. Siempre llevaré a Fer en mi corazón". Con este texto, Javier Calvo recordaba en su cuenta de Instagram lo importante que fue la serie de Antena 3 para él. Calvo interpretaba a Fer, un jovencito homosexual que no había reconocido públicamente su orientación. Era uno de los personajes más queridos de la serie.

Diez años después de debutar en la serie que le dio la fama, Javier Calvo y Javier Ambrossi se han convertido en una de las parejas de directores de cine más jóvenes y reconocidas del país. Su película 'La llamada' ha ganado un Premio Feroz, un Goya y un Guadí.

Por otro lado, Maxi Iglesias, que dio vida a César Cabano en Física o Química, ha publicado una imagen de la serie donde se reconoce a todos los protagonistas. "Personalmente es un orgullo haber contado esas historias y tratar de reflejar los problemas e inquietudes que haber en esa edad", escribía el actor en su Instagram.

Ahora mismo, el actor Maxi Iglesias representa el musical 'El Guardaespaldas' en el Teatro Coliseum de la Gran Vía. Ha participado en un montón de series, como 'Velvet', y películas, como 'Mentiras y Gordas'.

También el actor Gonzalo Ramos, que interpretaba al joven Julio en la serie, ha querido echar la vista atrás y recordar cómo era hace diez años. La verdad es que su rostro apenas ha cambiado, si no fuera porque ahora deja crecer su barba.

Por último, el actor Karim El-Kerem ha recordado su papel en la serie con un post en su cuenta personal de Instagram. En la imagen vemos a su personaje, Isaac, un alumno que se enamoraba de su profesora Irene (interpretada por Blanca Romero) y que fallecía en la segunda temporada tras un accidente de quad. Ese capítulo marcó un récord de audiencia, consiguiendo la serie un 22,1% de share en pantalla.