Los actores que darán vida a 'The Beatles' en sus biopics: así se ven caracterizados

Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson durante la presentación de sus personajes | Getty Images

Casi 60 años después de que los Beatles actuaran juntos en directo por última vez, las primeras imágenes de los actores que los encarnarán en la serie de biopics del director Sam Mendes han salido por fin a la luz.

La noticia llegaba de la mano de los alumnos del Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), quienes encontraron fotografías de los actores caracterizados como sus personajes, escondidas en diferentes lugares del campus. La institución incitó a sus alumnos por las redes sociales a esta actividad, bajo la petición de Sony Pictures.

Sin embargo, hoy se han revelado de forma oficial estas imágenes en buena calidad, pudiendo ver cómo lucirán Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr).

¿Quiénes son los actores?

Para las cuatro cintas, han querido elegir actores de entre 28 y 32 años que están triunfando actualmente en la industria del cine, la televisión y el streaming:

Paul Mescal (Paul McCartney): Gladiator II (2024), Hamnet (2025), Aftersun (2022) y Normal People (2020)

(2024), (2025), (2022) y (2020) Joseph Quinn (George Harrison): Los cuatro fantásticos: Primeros pasos (2025), Un lugar tranquilo: Día uno (2024, Warfare (2025) y Stranger Things (2022)

(2025), (2024, (2025) y (2022) Barry Keoghan (Ringo Starr): Saltburn (2023), Dunkerque (2017), Eternals (2021) y Almas en pena en Inisherin (2022)

(2023), (2017), (2021) y (2022) Harris Dickinson (John Lennon):Babygirl (2024),The King's Man: La primera misión (2021), El triángulo de la tristeza (2022) y La chica salvaje (2022).

Para completar el reparto, Saoirse Ronan actuará como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Harry Lloyd como George Martin y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.

Maratón de cuatro películas

Por primera vez en la historia, la corporación propietaria de los derechos de Los Beatles, Apple Corps, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, han dado permiso para la realización de películas biográficas.

Durante el anuncio del proyecto, Sam Mendes, el director de películas como American Beauty, 1917 y Skyfall, adelantó que se trataría de un conjunto de cuatro películas: “Cada hombre tiene su propia historia, pero unidos son legendarios”.

Las películas han sido concebidas como un proyecto cinematográfico que se enmarcará bajo el nombre The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, pero aún se desconocen los nombre individuales de cada película.

Por el momento no se ha anunciado si se estrenarán todas las películas el mismo día o por separado, pero lo que sí está claro es que estarán en las salas de cine en abril de 2028.