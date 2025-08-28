Adiós al actor Eusebio Poncela: las emotivas despedidas de Antonio Banderas y Juan Diego Botto

Eusebio Poncela, actor madrileño en películas como Matador y La ley del deseo , ha muerto este 27 de agosto a los 79 años. Ante la noticia, compañeros de profesión como Antonio Banderas y Juan Diego Botto han querido dedicarle unas palabras de despedida.

Con 79 años, el actor Eusebio Poncela ha muerto este miércoles 27 de agosto a los 79 años tras sufrir un cáncer durante un año. Aunque también fue pintor, productor y guionista, su carrera destacó por su trabajo interpretativo en películas de Pedro Almodóvar, como Matador (1986) y La ley del deseo (1987). Tras la confirmación de la noticia, el mundo del cine español se ha vestido de luto para despedir a un actor definido como "enigmático y querido", en palabras de Antonio Banderas.

Antonio Banderas

El actor malagueño ha compartido un mensaje en su perfil de X para decirle adiós a su compañero de reparto en La ley del deseo, donde ambos interpretaron a una pareja homosexual. "Me encuentro en el tráiler de maquillaje de la película que estoy rodando en Londres cuando me llega la noticia del fallecimiento de Eusebio Poncela. Tras el de Verónica Echegui, el de Manolo de la Calva, el de José Manuel Gorospe, la muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia", comenta Banderas.

"Deja detrás Eusebio unos magníficos y bellos trabajos como actor. Con él compartí La ley del deseo, un relato de Almodóvar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores. Descansa en paz, enigmático y querido amigo", zanja.

Juan Diego Botto

El actor argentino nacionalizado español también compartió reparto con Eusebio Poncela, esta vez en la película Martín (Hache) de Adolfo Aristarain (1997). "Adiós Eusebio", empieza escribiendo Diego Botto en X. "Viviste tan intensa y apasionadamente que marcaste una época del cine de nuestro país. Guardaré siempre el recuerdo de haber compartido contigo ese maravilloso rodaje que fue Martín (Hache). Hasta siempre, eterno Eusebio Poncela".

A su publicación, Botto añade una escena de su película común, donde el personaje interpretado por Poncela dice: "Yo hago el amor con la mente. Hay que follarse a las mentes".