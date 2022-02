Amaia Salamanca revela su sueldo en 'SMS', la primera serie que protagonizó con Mario Casas

Antes de ser la novia de El Duque en Sin Tetas No Hay Paraíso, Amaia Salamanca dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en la serie SMS (Sin Miedo a Soñar), que se emitió en laSexta entre 2006 y 2007.

En la ficción, Salamanca encarnaba a Paula, una joven que aunque empezó cumpliendo el estereotipo de "pija de instituto" terminó mostrando su lado más comprensivo. Con ella trabajaron Mario Casas, que interpretó a Javi, el friki de la clase, o María Castro, que se ponía en la piel de Lucía y con quien volvería a trabajar en la serie que le dio la fama.

Su primer casting para SMS

De esta primera incursión en el mundo de la televisión ha hablado la actriz, de 35 años, con Jesús Calleja, que viajó hasta Kirguistán para grabar su programa. Allí, en uno de los paisajes más insólitos que ha visitado, recordó cómo se sintió después de hacer su primer casting para SMS.

"Llegué una hora tarde y me cogieron. Imagino que lo haría fatal porque nunca había estudiado interpretación pero daría el perfil", cuenta Salamanca, que en aquel momento tenía 20 años.

T1 Sms Sin miedo a soñar (sección) // Atresplayer.com

Lo cierto es que Salamanca nunca se planteó dedicarse de manera profesional a la interpretación, pero que la fichasen para la serie la animó a lanzarse. "Aproveché la oportunidad. Trabajar un mes eran 6.000 euros", recuerda sobre lo que cobró por participar en SMS.

La serie emitió sus últimos capítulos en 2007 y poco después Amaia Salamanca se convertiría en Catalina, la joven de la que El Duque (Miguel Ángel Silvestre) se enamora en Sin Tetas no Hay Paraíso.

En ese momento su rostro comenzó a hacerse popular y eran muchos los que relacionaban a ambos protagonistas en la vida real. Sin embargo, nunca llegó a cuajar un noviazgo entre ellos. "¿Te enrollaste con él?", le preguntó Calleja a la actriz directamente.

"No. Es maravilloso como compañero, disfrutamos haciendo la serie. Pero nada más allá", respondió.

Un parón tras ser madre

En octubre del 2020, la actriz y su pareja Rosauro Varo decidían mudarse a Marbella para criar a sus tres hijos.

Durante los primeros años de maternidad, Salamanca aparcó su vida profesional y cuando quiso retomarla temió no poder hacerlo. "Pensé que ya no me querían, sentí angustia. Pero ahora estoy contenta porque después del parón me llamaron para una peli en Estambul, dos series... no he parado", contó a Calleja.