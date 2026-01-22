Ana Mena formará parte de la segunda temporada de la serie 'Furia'

Poco antes de estrenar su película Ídolos,Ana Mena anuncia un nuevo proyecto audiovisual: la malagueña volverá a sacar su faceta de actriz a relucir como parte de la segunda temporada de la serie Furia.

Así lo ha desvelado también HBO Max, que ha añadido su nombre al nuevo elenco de la ficción: "Las actrices Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena y Clara Sans serán las protagonistas de esta nueva entrega junto a Claudia Salas y Ana Torrent, que retoman sus personajes de la primera temporada".

La serie, creada y dirigida por Félix Sabroso y producida por Producciones Mandarina, contará en esta nueva entrega cómo están "varias mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo".

"Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia", describe la plataforma. La nueva temporada de esta serie, creada y dirigida por Félix Sabroso, contará con 8 episodios de 30 minutos.

Aunque todavía no se conoce el papel que hará Ana Mena, todo apunta a que será una de las protagonistas de esas historias sobre mujeres este mismo 2026.