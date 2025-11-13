Ana Mena y Óscar Casas muestran su química en el tráiler de 'Ídolos'
Ana Mena y Óscar Casas cruzaron sus caminos en el rodaje de la película Ídolos, y su romance en la ficción traspasó la pantalla. Ya podemos ver las primeras imágenes de la relación amorosa de los actores en la película sobre Moto GP.
Así se grabó el videoclip 'Lárgate' de Ana Mena, con Óscar Casas incluido en el rodaje
Ana Mena y Óscar Casas lucen su relación cada vez de manera más abierta. Una relación que nació precisamente en un proyecto profesional conjunto: el rodaje de la película Ídolos.
Este filme es de lo más esperado para los fans de la cantante y el actor, pero también para los interesados en la Moto GP, pues se trata del primer proyecto de ficción sobre el mundo competitivo de este deporte.
En ella, Óscar Casas encarna a un motorista reputado, mientras que Ana Mena da vida a una tatuadora. Entre ellos se forja una relación de amor que traspasó la pantalla.
Ídolos se estrena el 27 de enero, y ya podemos ver su primer tráiler. En este primer vistazo podemos apreciar que la historia gira alrededor del gran deportista que tiene que ceder ante tener a su padre como entrenador, con quien no tiene buena relación.
Entre toda esta presión se desarrolla una historia de amor entre el joven y la malagueña, entre entrenamiento y competición, pese a que su estatus como deportista debería obligarlo a alejarse de cualquier distracción amorosa.