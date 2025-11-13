Ana Mena y Óscar Casas muestran su química en el tráiler de 'Ídolos' | WARNER

Ana Mena y Óscar Casas lucen su relación cada vez de manera más abierta. Una relación que nació precisamente en un proyecto profesional conjunto: el rodaje de la película Ídolos.

Este filme es de lo más esperado para los fans de la cantante y el actor, pero también para los interesados en la Moto GP, pues se trata del primer proyecto de ficción sobre el mundo competitivo de este deporte.

En ella, Óscar Casas encarna a un motorista reputado, mientras que Ana Mena da vida a una tatuadora. Entre ellos se forja una relación de amor que traspasó la pantalla.

Ídolos se estrena el 27 de enero, y ya podemos ver su primer tráiler. En este primer vistazo podemos apreciar que la historia gira alrededor del gran deportista que tiene que ceder ante tener a su padre como entrenador, con quien no tiene buena relación.

Entre toda esta presión se desarrolla una historia de amor entre el joven y la malagueña, entre entrenamiento y competición, pese a que su estatus como deportista debería obligarlo a alejarse de cualquier distracción amorosa.