Antonio Resines desvela a Joaquín lo que cobra de media un actor en España: "Es acojonante"

Antonio Resines ha sido el último invitado en pasar por El novato, el programa de Joaquín en el que entrevista a personajes conocidos de diferentes disciplinas para buscar una nueva profesión después de retirarse del fútbol.

Comparando ambas profesiones, han hablado de la influencia que pueden llegar a tener algunas figuras del futbol y del cine en sus respectivas industrias.

"Yo tengo mucha fuerza pero yo soy el jugador,", ha confesado Joaquín, a lo que Resines ha querido saber qué influencia puede tener alguien como Messi. "No sé hasta qué punto pero hay jugadores que", ha añadido el centrocampista, que a su vez ha querido saber qué poder puede tener alguien tan relevante en el cine como

"Almodóvar a parte de director y guionista es el productor, la película la paga él", ha asegurado Antonio.

Por otro lado, Resines ha querido dejar claro que estas figuras tan poderosas en el mundo del cine son un pequeño porcentaje y que la realidad es otra muy diferente: "En esta profesión el 80 y tanto por ciento no gana más de 6.000 euros al año. Los que conoce todo el mundo, ¿qué son? 10, 15, 20... Hay 14.000 actores censados en España".

"Yo lo que me estoy dando cuenta es de que no es mi profesión", ha bromeado Joaquín, para después manifestar su asombro: "Me has sorprendido, la cifra es acojonante".