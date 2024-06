Ariana Grande está "reprocesando" su papel como actriz en 'Victorious'

Ariana Grande defiende la importancia de que los rodajes garanticen espacios seguros y atención terapéutica a los actores más jóvenes porque "mucha gente no recibe el apoyo que necesita para ser un artista a este nivel de exposición a una edad tan temprana".

Ariana Grande, durante su reciente entrevista en el podcast Podcrushed, ha rememorado su paso por la serie de televisión Victorious (2010-2013) cuando interpretaba al personaje de Cat Valentine. Su recuerdo general de la experiencia es positivo, y lo recuerda como un sueño cumplido.

"Tenía 14 años y viajé a un casting con Liz Gillies, y todos estábamos muy emocionados. Nos dieron el papel y fue la mejor noticia que podíamos escuchar", asegura la cantante. "Éramos jóvenes intérpretes que queríamos hacer esto, y lo conseguimos. Nos sentimos muy privilegiados de haber podido dar vida a esos papeles y de formar parte de algo que fue tan especial para muchos jóvenes", añade.

Aun así, Grande ha confesado que está "reprocesando" su relación con la serie después de todos estos años, "si eso tiene sentido", comenta. Y añade: "Creo que todo sucedió muy rápido y ahora, al recordar algunos vídeos, pienso: 'Joder, ¿en serio? Mierda'...".

Pide espacios seguros y terapia psicológica para los actores jóvenes

Recientemente, el creador de Victorious Dan Schneider ha recibido acusaciones por mala conducta en la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Aunque ni Grande ni los entrevistadores han hablado concretamente de Schneider o del documental, la estadounidense ha defendido que los rodajes deben ser espacios realmente seguros para los actores más jóvenes.

"Creo que el entorno debe ser más seguro si los niños van a actuar, y creo que también debería haber terapeutas", ha comentado la artista. "Creo que debería permitirse a los padres estar donde quieran estar. Si alguien quiere dedicarse a esto, o a la música, o a cualquier cosa a este nivel de exposición, debería haber por contrato algo sobre que la terapia sea obligatoria dos o tres veces por semana, o algo así", ha remarcado.

Como actriz y cantante que dio el salto a la fama siendo menor, Grande ha explicado que "mucha gente no recibe el apoyo que necesita para ser un artista de ese nivel a una edad tan temprana... El entorno tiene que ser mucho más seguro en todos los sentidos". "Como he dicho, todavía estoy reprocesando en tiempo real mi relación con ello...", ha insistido la cantante de God is a Woman.