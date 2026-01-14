Ariana Grande y Jonathan Bailey protagonizarán una nueva versión de 'Sunday in the Park with George'

Después del éxito de su actuación en Wicked y a la espera del comienzo del The Eternal Sunshine Tour en junio, Ariana Grande ha sorprendido a sus fans con el anuncio de una nueva aventura dentro del mundo de la actuación.

De nuevo, recorrerá este camino junto a Jonathan Bailey, su compañero dentro de Wicked. Parte 1 y Wicked: For Good, para actuar en la obra musical Sunday in the Park With George, la cual se rumorea que representarán exclusivamente en Londres.

La fotografía publicada en las cuentas de Instagram de ambos los muestra sentados en sillas frente al cuadro Una tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte, de Georges Seurat, el cual sirvió de inspiración para el musical. En la descripción, aparece además una de las estrofas de la canción con el mismo nombre de la obra: "Todo lo que tiene que ser es bueno".

Este tema es interpretado por Dot, el personaje que interpretaría Ariana Grande; y George, el cual interpretaría Jonathan Bailey.

Trama de 'Sunday in the Park With George'

Sunday in the Park with George cuenta la historia de un artista obsesionado con su obra y las consecuencias personales de esa dedicación. El musical reflexiona sobre el precio de crear, el paso del tiempo y la necesidad de seguir adelante a pesar de la incertidumbre, todo ello enfocado desde la perspectiva del artista.

En el primer acto, el pintor Georges Seurat trabaja intensamente en un cuadro revolucionario, descuidando sus relaciones y sacrificando su vida emocional por el arte. Un siglo después, y situados ya en el segundo acto, seguimos el rumbo de un artista contemporáneo con el mismo nombre enfrentándose a dudas similares sobre la creatividad, el éxito y el sentido del arte.

En la obra, Dot (Ariana Grande) es la amante y modelo de Georges Seurat (Jonathan Bailey), siendo la representación de la parte emocional y humana que el artista descuida. Dot desea ser amada y valorada más allá de su función en el arte, pero se siente desplazada por la obsesión de Seurat con su trabajo

Muy probablemente, la obra no solo se limite a imitar la versión original, sino que quizás arriesgue con algunos cambios para hacer una propuesta novedosa.

Sus experiencias en musicales

Hay que recordar que esta no sería la primera vez que Ariana Grande actue ante un teatro, pues ya formó parte del elenco de Broadway de 13: The Musical de Jason Robert Brown e interpretó a Penny Pingleton en la transmisión en vivo de Hairspray en la NBC en 2016.

Por su parte, Jonathan Bailey emepezó en el teatro a los ocho años en producciones de la Royal Shakespeare Company, actuando como Gavroche en Los Miserables, producido por el West End. Además, protagonizó Otelo en 2013, The York Realist en 2018, c*ck en 2022, y Ricardo II en 2025. También apareció en The Last Five Years en 2016 y en la versión de Company en el West End en 2019.