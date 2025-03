Ariana Grande lanza el cortometraje 'Brighter Days Ahead' junto a la edición deluxe de su álbum 'Eternal Sunshine'

Ariana Grande vuelve a protagonizar la actualidad musical con la publicación de la edición deluxe de Eternal Sunshine, su álbum publicado en 2024 y que contiene éxitos de la artista como we can't be friends (wait for your love) o the boy is mine.

Una nueva entrega en la que, además, la cantante ha sumado seis nuevas canciones a las trece originales: Twilight Zone, Warm, Dandelion, Past Life, Hampstead e Intro (End of the World) Extended. Este estreno sirve como una celebración que Ariana Grande quiere dejar en el recuerdo a través del lanzamiento del cortometrajeBrighter Days Ahead con la propia artista y Christian Breslaue como directores.

Sinopsis de 'Brighter Days Ahead'

Han pasado setenta años desde la última vez que vimos a Peaches (interpretada por Ariana Grande). Ahora, se encuentra una vez más en la sala de espera de Brighter Days Inc., pero esta vez para una cita muy diferente. La compañía ahora ofrece restauración avanzada de memoria, permitiéndole revivir una selección curada de momentos de su vida, tanto preciados como dolorosos. A medida que Peaches se embarca en este viaje inmersivo, la vemos enfrentar y sanar ciertas heridas (tanto personales como profesionales) que la han convertido en quien es hoy.

Se reconecta con su yo más joven, que había estado esperando pacientemente entre bastidores durante más de una década, mientras navega por los desafíos de la fama (es hija del famoso fundador y doctor de Brighter Days Inc.), el sensacionalismo personal (que la llevó a ser destrozada por gatos callejeros) y el trauma generacional. Al final, con la ayuda de sus seres queridos y el arte, logra regresar a sí misma. Haría cualquier cosa por experimentarlo todo de nuevo. Sin embargo, hay un detalle: una vez que un recuerdo es revivido, se borra para siempre.

Brighter Days Ahead es una producción de London Alley y The Lucky Bastards Inc. en asociación con Grande y Republic Records, en la que también han participado la diseñadora de vestuario Mimi Cutrell, el editor Luis Caraza, el diseñador de producción Alex Delgado y el director de fotografía Jeff Cronenweth, ASC.

Se trata de un equipo de profesionales ligados a la cantante estadounidense al haber trabajado con Breslaue para la dirección de en los videoclips de yes, and?, we can't be friends (wait for your love) y the boy is mine, y la participación de Caraza y Delgado en estos dos últimos clips.