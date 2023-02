Armie Hammer se pronuncia por primera vez sobre las acusaciones de abusos sexuales y canibalismo: "Fui un cabrón y un egoísta"

Armie Hammer decidió desaparecer del mapa cuando, en 2021, fue acusado de abusos sexuales y canibalismo por varias mujeres que publicaron varias conversaciones en las que se revelaban los fetichismos del actor.

Hammer, que en ese momento disfrutaba de una ascendiente trayectoria cinematográfica gracias a títulos como Call me by your name o La red social, se refugió en las islas Caimán alejando de todo foco mediático e incluso llegó a ingresar en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones tras estas acusaciones.

Ahora, por primera vez, ha concedido su primera entrevista para pronunciarse sobre lo ocurrido. Ha sido en el medio Air Mail donde ha admitido haber sido abusivo emocionalmente con sus parejas, pero niega rotundamente que haya habido ninguna violación.

Sobre esta acusación de violación por parte de una mujer conocida como Effie, con la que mantuvo una relación intermitente durante cuatro años, ha afirmado que se trató de una escena "no consensual consensuada" en la que ella, supuestamente, planeó los detalles.

Reconoce sus errores: "Fui un cabrón y un egoísta"

Aún negando algunos matices de estas acusaciones, Hammer ha confesado que el motivo de hablar públicamente no es otro que afrontar sus errores: "Estoy aquí para reconocer mis errores, para responsabilizarme del hecho de que fui un cabrón y un egoísta, que usaba a la gente para hacerme sentir mejor".

Tuvo ideas suicidas

En esta entrevista, el actor ha revelado que debido al escándalo que truncó su carrera y su vida, tuvo planteamientos suicidas: "Me adentré en el océano y nadé tan lejos como pude esperando ahogarme, ser arrollado por un barco, o devorado por un tiburón".

Sin embargo, este sentimiento de acabar con todo lo frenó cuando fue consciente de que sus hijos estaban en la orilla de esa misma playa: "no podía hacerles eso".

Armie Hammer tuvo dos hijos con la presentadora de televisión Elizabeth Chambers, fruto de una relación que mantuvieron desde 2010 hasta 2020, separándose un año antes de que estallase el escándalo.

Sufrió abusos sexuales con 13 años

Por último, Hammer también ha confesado que sufrió abusos sexuales cuando tenía 13 años por parte de un cura protestante.

De estos hechos traumáticos, el intérprete considera que nacieron su interés por las prácticas de sumisión: "En esa situación estuve indefenso. La sexualidad me fue introducida de una manera aterradora en la que yo no tenía el control. Entonces mi interés se desarrolló de esa manera: sexualmente, quiero tener el control en la situación".