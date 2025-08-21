Así es Candela Cruz: estrella de la sobremesa televisiva, familia de artistas y casada con un músico

La actriz Candela Cruz se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la sobremesa televisiva gracias al personaje de Carmen Recas en la serie de Antena 3 Sueños de libertad , aunque su pasión artística le viene de familia e incluso forma parte de su matrimonio

Candela Cruz se ha convertido en una de las actrices con mayor proyección de la televisión en España durante los últimos años. Una incipiente carrera que le ha granjeado una buena legión de fans, que no se pierden detalle de cada publicación de la sevillana en redes sociales.

Versatilidad ante las cámaras

Desde que Candela Cruz decidiese encarnar al personaje de Carmen Recas en la serie de Antena 3 Sueños de libertad, en la que interpreta a una dependienta de la tienda de perfumes de la familia protagonista al tiempo que vive uno de los romances favoritos de los fans de la serie, la sevillana es una de los rostros más queridos de la sobremesa televisiva. Un proyecto al que ha llegado tras haber participado en otras series como Alba (Atresmedia), La Templanza (Amazon) o La Peste (Movistar+).

Familia de artistas

La vocación artística de Candela Cruz le viene de familia, ya que la actriz procede de una familia de artistas ligados al flamenco. Sus propios padres, de hecho, son dos reconocidos bailaores sevillanos, además de su tío guitarrista, una prima cantaora, una hermana también bailaora... Un cúmulo de arte del que bebió directamente desde pequeña y que derivó en su gusto por las artes.

Con estas influencias, a pocos extrañó que decidiese entrar en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla para formarse en Arte Dramático y Danza Clásica, consiguiendo un dominio en ambas disciplinas y aumentando su registro.

Casada con un músico

Hace menos de un año Candela Cruz dio el sí quiero a su ahora marido Miguel Ramírez, miembro del grupo La Tomasa, uno de los más populares en las celebraciones de Andalucía. Lo hizo en la aldea de El Rocío, con la que mantiene un vínculo muy especial, en una ceremonia íntima a la que acudieron su familia y también sus compañeras de rodaje Isabel Moreno y Alba Brunet, con quien ha creado una gran amistad.