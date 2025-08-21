Así es Salva Reina: de cómico a la cima con un Goya, pareja de Kira Miró y una dedicatoria para la historia | GTRES

El actor Salva Reina se ha aupado como uno de los actores más destacados de nuestro país tras años haciendo reír con monólogos y personajes cómicos. Una trayectoria con la que ha conseguido un Premio Goya, dejando una de las dedicatorias más bonitas de los premios hacia su pareja, la actriz Kira Miró.

La carrera del actor Salva Reina es todo un ejemplo en cuanto a la evolución de sus registros, demostrando sus dotes para la comedia con la que comenzó su carrera hasta situarse entre los actores más destacados del país tras hacerse con un Premio Goya como Mejor Actor de Reparto. Un camino profesional que lleva más de una década caminando junto a la también actriz Kira Miró.

Cómico y actor estrella

Salva Reina supo hacer del gracejo malagueño una seña de identidad durante sus primeros espectáculos como humorista bajo el pseudónimo inicial de Chuki. Un estilo fresco y desenfadado le abrió las puertas de programas tan populares como El Club de la Comedia y que supuso su salto definitivo a la interpretación.

Formando parte del reparto de series como SOS Estudiantes y, especialmente, en Allí abajo, donde interpretó al personaje de José, se convirtió en uno de los rostros más querido por el público, aunque han sido sus papeles más dramáticos los que han le han granjeado mayores elogios por parte de la crítica, demostrando su versatilidad. Su incursión en el cine con películas como La isla mínima y Adiós mostró una faceta más intensa y profunda, reflejando una transición hacia papeles como el interpretado enEl 47, por la que fue galardonado con el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto.

Más de una década junto a Kira Miró

A pesar de que inicialmente apenas los más cercanos eran conocedores de la relación que unía a Salva Reina con Kira Miró, unas fotografías paseando cariñosamente por Madrid desvelaron su relación en 2022. Una publicación tras la que la propia actriz confirmó su noviazgo, halagando a su pareja y asegurando que era "maravilloso" y que las "palabras se quedan cortas".

Ambos se conocieron en el set de rodaje de la película Vienes o voy, un proyecto que fue el inicio de una historia de amor que se ha consolidado en el tiempo. Desde entonces, han compaginado sus exitosas carreras individuales con un apoyo incondicional que se refleja en cada uno de sus proyectos. La complicidad artística de la pareja es evidente, habiendo coincidido en otras producciones como Todos lo hacen o Quién es quién, y mostrando en redes sociales sus viajes conjuntos.

Una dedicatoria para la historia

El triunfo de Salva Reina en la edición de los Premios Goya 2024 como Mejor Actor de Reparto fue todo un hito para la carrera del malagueño, que vio cómo su interpretación en el largometraje El 47 era reconocida por los miembros de la Academia de Cine. Una grata sorpresa para el actor, que subía al escenario visiblemente emocionado.

"Gracias a todos los compañeros y compañeras, actores y actrices, técnicos y técnicas, porque vosotros me habéis hecho amar esta profesión", comenzó indicando Salva Reina durante su discurso, aunque rápidamente lanzó un contundente "Kira, te amo". "Gracias a la vida por aquella puñetera ola, por tu mirada, por tu mano siempre, por estar siempre, por elegirme, por mirarme, ojalá despertar todas las mañanas contigo. Te quiero muchísimo, mi amor", aseguró a una también emocionada Miró, dejando una dedicatoria para la historia.