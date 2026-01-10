Así ha sido la primera prueba de Eva Soriano en 'El Desafío 6': ¿cómo va en la clasificación?

Te interesa La historia del pique de Eva Soriano y Roberto Leal

Eva Soriano es la concursante más competitiva de El Desafío 6, y así lo ha demostrado en la primera gala del programa. "Yo vengo a ganar", ha dicho durante los entrenamientos. "Es un número de ganadora. ¿Quién se han creído que soy, Simone Biles? Si no me meo encima, creo que va a estar increíble", ha comentado sobre su prueba Baile de vértigo.

Para el jurado, la de Eva Soriano ha sido el reto más difícil de la semana. Y así lo ha explicado su coach al describir la prueba: "El arnés va anclado por los dos lados, no es lo habitual. Tiene que hacer piruetas en el aire, tiene que haber una coordinación... No hay motor, la suben y la bajan manualmente. Si no se coordinan"... "Me puedo morir", ha añadido la presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

A pesar de sus moratones y de haberse hecho daño en los ensayos, Eva Soriano se ha subido al arnés con una concentración total. Con una canción de fondo —Adiccted to You, el éxito de Avicii interpretado por Audra Mae—, Eva ha realizado la coreografía junto a un miembro del equipo de baile con numerosas piruetas y vueltas consecutivas de las que tenía que reponerse al instante. El reto estaba claro: sobreponerse al mareo o perder, y lo ha conseguido.

"No estoy mareada", ha dicho la presentadora nada más bajar del arnés. "Como estaba tan concentrada en hacerlo bien, no me he mareado. Estoy muy contenta, me ha salido bien", le ha dicho a Roberto Leal.

Las valoraciones

"Joder con la cómica, increíble", ha comentado Juan del Val. "Me ha sorprendido, me ha encantado. Es un número aéreo muy complejo. Además, eres una mujer muy alta y los defectos se ven todavía más, y yo no he visto. Lo has hecho de puta madre".

No tan positiva se ha mostrado Pilar Rubio: "Es tan difícil, que yo creo que los cables te han gobernado a ti. Con una semana más, el número lo hubieses bordado. Creo que era el número más difícil de la noche". Por último, las palabras de Santiago Segura se han mantenido en la misma línea: "Una semanita más le hubiera venido bien. Le faltaba un poco, pero está superbién".

Al final, Eva Soriano ha quedado en el tercer puesto de la primera gala con 17 puntos: los 6 de Juan del Val, los 6 de Santiago Segura y los 5 de Pilar Rubio. "Yo me he visto muy bien", ha lamentado con su habitual sentido del humor.

Clasificación de la Gala 1 de 'El Desafío 6'