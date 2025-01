Beltrán Iraburu, el Gaspar guapo, habla de su experiencia en la Cabalga de Reyes

Fue en el año 2022 cuando las redes sociales se hicieron eco del Gaspar guaperas de la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid. Detrás de esa vestimenta mítica de los majestades de Oriente, se encontraba Beltrán Iraburu, quien ha estados tres años reinando en la mítica cabalgata de la capital madrileña.

El actor pamplonés de 49 años, quien ha trabajado en obras como El Rey León, La Bella y la bestia o El Médico ha relatado lo que supone para él el hecho de participar en uno de los proyectos más ilusionantes de su trayectoria.

“Es precioso, una de las cosas más bonitas que me han pasado es hacer la cabalgata. Ves la ilusión que despiertas y sin hacer casi nada. Es tanta felicidad como hacer una obra de teatro pero multiplicado por mil, pero de la misma manera que recibes muchísimo del público también quieres hacerlo bien. Ya cuando ponen las luces de Navidad, se me pone la carne de gallina. Me da mucha ilusión, pero también me pongo muy nervioso”, relató en una entrevista para Shangay.

Así es Beltrán Iraburu

Según detalla El Mundo, el pamplonés comenzó a los 10 años a cantar y ya con la mayoría de edad trabajó en grupos de música antigua. Su debut sobre los escenarios fue con Don Giovanni interpretando a Masetto.

A su vez, tuvo la increíble oportunidad de cantar con Montserrat Caballé en el Duomo de Milán, cuando tan solo tenía 25 años. Si desgranamos su trayectoria, ha participado en obras como en el musical de El Rey León dando vida a Scar, en La bella y la bestia como Gastón o en la adaptación musical de El Médico.

Tal y como recoge El Mundo, el actor declaró que incluso le ofrecieron acudir a realities de televisión. "He dicho 'no' a participar en realities porque, sinceramente, no me hacía falta. Tenía trabajo. Pude encauzarlo a lo que yo quería hacer", expresó el actor.