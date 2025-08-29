Bruce Willis, ingresado en un centro de cuidados especiales: "Una de las decisiones más difíciles"

Bruce Willis ha tenido que ser ingresado en un centro de cuidados especiales para que personal cualificado pueda atenderle las 24 horas del día, los siete días de la semana. Así lo ha contado su mujer Emma Heming Willis en una entrevista con la periodista estadounidense Diane Sawyer con motivo de la promoción de su libro The Unexpected Journey.

"Fue una de las decisiones más duras que he tenido que tomar hasta ahora", confesó la modelo durante la charla. "Sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas. Querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas", añadió sobre Mabel (13) y Evelyn (11), las dos hijas d el pareja, y Rumer (37), Scout (34) y Tallulah (31), fruto de su relación con Demi Moore.

Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, sigue siendo "muy activo" y goza de "buena salud" pese a todo. "Solo es su cerebro el que le falla", indicó Hemming.

La esposa de Willis también aseguró que pese a que el "lenguaje se le está yendo", ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el actor de Die Hard. "Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", añadió.

La enfermedad no impide que Willis aún muestre "destellos de su personalidad". "Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido", contó la modelo.

En marzo de 2022, la familia del actor de 70 años anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, pero un año más tarde Heming reveló que el actor padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Heming, que se casó con Willis en 2009, actualmente está promocionando el libro The Unexpected Journey, una guía sobre el cuidado de personas mayores que "nació del dolor" que le causó el diagnóstico de su esposo, que saldrá a la venta el 9 de septiembre.