La canción que Laura Pausini se negó a cantar en 'El Hormiguero'

"NO LA VOY A CANTAR"

La décima temporada de La Voz está a punto de comenzar. Laura Pausini, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi son los coaches de una nueva edición que estará cargada de sorpresas.

Entre las que haya se han desvelado está el regreso de Malú, David Bisbal, Rosario Flores y Melendi, los coaches originales de la primera edición, que regresarán al formato en el último programa de asaltos.

Así, para calentar motores de cara a esta nueva edición, los cuatro coaches de Antena 3 acudieron este lunes a El Hormiguero para contarle a Pablo Motos todas las novedades. Pero como es habitual, en El Hormiguero también hay tiempo para retos y juegos.

Laura Pausini, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi se atrevieron a jugar con Pablo Motos a Fulgor, un desafío que consiste en cantar una canción que contenga los criterios que dan Trancas y Barrancas: que incluya determinada palabra, que sea en un idioma concreto... Y cuando tocó entonar un tema en italiano, a Pablo Motos se le vino a la cabeza el Bella Ciao.

"No, no, es una canción muy política, no quiero cantar canciones políticas", decía Laura Pausini en voz alta, anunciando al presentador sus reticencias a seguir cantando esa canción.

Aunque el cántico Bella Ciao se popularizó a raíz de la exitosa serie La Casa de Papel, lo cierto es que se trata de una canción popular que la resistencia italiana utilizaba para llamar a la lucha contra el régimen fascista de Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial.