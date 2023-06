Carlos Cuevas: su papel de Pol en 'Merlí', su trabajo con Almodóvar, su miedo a ser sexualizado y su pareja

Carlos Cuevas es el referente de toda una generación. A sus 27, el catalán se ha embarcado en decenas de proyectos artísticos, el más famoso de ellos fue la serie Merlí y su secuela Merlí Sapere Aude. En ambas, se reflexionaba sobre filosofía y cómo esta podía impactar en la vida de los jóvenes.

Recientemente tuvo un papel protagonista en Smiley, una serie de temática LGTB junto a Miki Esparbé, que también enamoró a sus fans. Su último proyecto es Citas Barcelona, en la que comparte pantalla con Eva Santolaria o Antonio Hortelano, entre otros.

Descubre aquí la trayectoria artística de Carlos Cuevas y qué se sabe sobre su vida privada.

Los inicios de Carlos Cuevas en la televisión

Carlos Cuevas nació en Moncada y Reixach (Barcelona) y desde pequeño tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación. Comenzó su carrera siendo modelo de anuncios para varias marcas de alimentación. Lo explicó en una entrevista en La Resistencia: "Eso no lo considero un trabajo de actor, si no de modelo publicitario. Hice muchos anuncios, sobre todo de Cola Cao, Fairy, Kinder... Me daban el mismo modelo de anuncios".

Su primer papel en televisión lo consiguió en 2005, cuando solo tenía nueve años para la serie Ventdelplà de TV3 y su primera aparición relevante en el cine fue en 2009 con Cruzando el límite.

Su papel de Pol en 'Merlí' y 'Merlí Sapere Aude'

Sin duda alcanzó la cima gracias a su papel de Pol Rubio en Merlí, una serie sobre filosofía desde el punto de vista de los adolescentes. Su personaje tuvo tal éxito que cuando finalizó, se produjo un spin off, Merlí: Sapere aude, con él como protagonista.

Entre ambas, estuvo cinco años interpretando este papel y en una charla con Cosmopolitan reveló como había vivido la evolución de Pol: "Cogí a este personaje cuando era una adolescente que iba al instituto y tenía una relación concreta con su familia y unos traumas. Ahora tiene otros y una manera distinta de entender la vida gracias a la llegada del profesor que lo cambió todo".

De hecho, para él esta nueva entrega fue un punto de inflexión que marcó su llegada a la edad adulta: "Es la llegada definitiva al mundo adulto del personaje. Le sucede algo en el primer capítulo, un hecho que no esperaba, ni podía imaginar y eso le hace reformular muchas cosas y decidir cómo quiere relacionarse con su vida y los demás".

Su desnudo integral en televisión

En 2019 se emitió un episodio de Merlí: Sapere aude muy sonado para el actor. Pol y sus amigos de fiesta participaban en una fiesta y terminaban desnudos bañándose en la piscina. El detalle que llamó la atención fue que todos los actores iban sin ropa, pero evidentemente, como Carlos era el más famoso, todos los ojos estuvieron puestos en él.

Se trató de su primer desnudo integral en televisión, que rápidamente se viralizó.

Al actor no le gustó que se hablara tanto de él y que se le sexualizara. En una entrevista con Fórmula TV, reconoció que es una persona "comprometida con su trabajo y disponible para contar la historia de un guionista".

"He leído comentarios donde se me ha sexualizado muchísimo y me ha molestado. Prefiero que la gente reflexione sobre la filosofía de la serie", apuntó.

Carlos Cuevas critica que se le sexualice tanto

No es la única vez que Carlos ha criticado que se le sexualice. Recientemente lo ha hecho en una entrevista con El Paísa raíz de su papel en Smiley, en la que interpretaba a un joven camarero obsesionado con el deporte y el gimnasio. Esto hizo que se ganara fama de sex symbol, un tema que no lleva nada bien.

"Yo me lo curro muchísimo, estudio muchas horas, me preparo mucho los personajes y lo que me encantaría es que dijeran: 'Vaya tío, qué disciplina’. En Smiley me mataba en el gimnasio, cosa que a mí no me gusta. Disciplina militar: rodaba 12 horas y me iba al gimnasio. Un entrenamiento muy sufrido, una dieta de contar las almendras y las cucharadas de aceite", ha contado el catalán.

De hecho, lo ha calificado como "bajona y cutre" que "se menosprecie su trabajo y se cosifique su cuerpo". "Me deja de interesar el interlocutor que lance ese mensaje. Es como que expones tu obra en el museo y llega un invitado y te dice: '¡Qué bueno el catering!'", ha destacado.

El proyecto de Carlos Cuevas y Pedro Almodóvar

Más allá de las muchas series en las que Carlos se ha visto involucrado, también tiene entre manos un proyecto distinto con Pedro Almodóvar. El director de cine escribió en marzo el libro Extraña forma de vida y escogió a seis actores para que leyeran una parte para el audiolibro y uno de ellos fue él.

En la citada entrevista, ha confesado cómo le dieron esta noticia: "Me dijo mi representante 'Ha llamado Pedro y quiere trabajar contigo". Esto no se lo esperaba para nada, aunque el entusiasmo fue mucho mayor cuando lo conoció en persona: "Cuando llegué al estudio, la asistente de Pedro me dijo: 'Bueno, te ha tocado la joya de la corona'. 'Ya, ya, a mí también me lo parece', le dije. 'No, es el que le da el nombre al libro'".

Carlos se sorprendió mucho porque de todas las partes del libro, Pedro quería que él leyera la más importante y emotiva de todas.

"Pedro me dijo: 'Tenía muchas ganas de conocerte, admiro tu trabajo'. Bueno. Yo como, estás de coña, ¿no? No vivo de estas cosas pero te engañaría si te dijera que no fue una palmadita en la espalda. A veces en otros entornos no te sientes muy validado y viene Pedro Almodóvar y… Pues eso. 'Vas bien, vas bien, vas bien'", ha reconocido Carlos.

La discreta vida privada de Carlos Cuevas

Durante todos estos años, se ha hablado mucho sobre su vida privada de Carlos Cuevas, aunque él pocas veces ha querido manifestarse. Su lema es la discreción. "No, no tengo novia ahora mismo. Estoy trabajando mucho y no tengo apenas tiempo. Lo más preciado que tenemos es la intimidad. Yo me encargo de que aquello que se sabe de mí sea hasta donde yo quiero. Nadie sabe con quién vivo, nadie sabe con quién duermo", ha contado.

Además, también se ha dudado sobre la orientación sexual de Carlos, pero él siempre ha preferido fluir y no encasillarse. Para GQ, confesó junto a Miki Escarbé: "Hemos denotado por parte de mucha prensa una presunción de heterosexualidad hacia nosotros, que creemos que es como de otro siglo, y eso las nuevas generaciones ya lo están superando".

"Es esa cosa de ubicarnos en cajoncitos estancos. Que mi experiencia hasta hoy sea una concreta no quiere decir que mañana no vaya a ser otra. Mi deseo puede ser mucho más complejo que una simple etiqueta", añadieron.

La vida personal de Carlos Cuevas es un auténtico misterio, pero queda claro que sus fans no necesitan conocer nada de esto para amarlo.