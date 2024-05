Céline Dion llora de forma desconsolada al hablar de su enfermedad: "No pienso rendirme"

A finales de 2022, Céline Dion se veía obligada a tomarse un -largo- descanso de la música tras hacer público que llevaba años batallando contra el Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una dolencia neurológica incurable que le impedía actuar y supuso que cancelara su gira en dos ocasiones.

"Ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", apuntó en el vídeo publicado en Instagram, en el que detalló cómo esos espasmos afectan a su vida. "A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes".

La cantante se ha apartado temporalmente de los escenarios y, mientras se esfuerza para recuperarse y poder regresar, llevará su historia a la televisión con el documental Soy Céline Dion en Prime Video, que se estrena el 25 de junio. Este jueves se lanzó el tráiler y las imágenes demuestran lo mal que lo está pasando la artista canadiense.

"Lo difícil es cancelar conciertos"

Repasa su día a día, incluyendo las sesiones de rehabilitación, e incluso se atreve a hablar de cómo recibió la noticia del SPR. "Los conciertos no son difíciles, lo difícil es cancelarlos. Todos los días me empleo a fondo, pero debo admitir que me está costando", confiesa la intérprete de I drove all night.

Y es entonces cuando rompe a llorar: "Lo echo mucho de menos. A la gente... la echo de menos. Si no puedo correr, camino. Si caminar tampoco, me arrastro, pero no me rindo. No pienso rendirme".

Unas desgarradoras imágenes que han conmovido a sus fans.