Chiara Oliver, regresa a la Voz como invitada en la décima edición kids

Chiara Oliverha vuelto a hacer magia en uno de los escenarios que la vio crecer. Con tan solo 12 años, Oliver se presentó a la Voz Kids y no fue seleccionada, como ella misma ha dicho en alguna ocasión: “Fue un punto de inflexión en mi carrera, ya que ni siquiera se llegó a emitir en la televisión”. No obstante con 18 años, volvió a presentarse a la edición de adultos y formó parte del equipo de Laura Pausini.

El sábado 12 de julio, la artista de 21 años, acudió como invitada al “Asalto final” dónde cantó en primicia una de las canciones del EP que salió ese mismo día. “Bucle” que sigue el ritmo pop-rockero que caracteriza el nuevo lanzamiento de la artista, fue la canción elegida para la actuación.

El título elegido para el EP, no es casual. Hace referencia ala icónca libreta rosa en la que durante su paso por Operación Triunfo, Chiara comenzó a escribir las siete canciones que pasarían a formar parte del proyecto musical, en el que se encuentra una colaboración destacada en su tema El parque, producida junto a su gran amiga de OT, Violeta Hódar.

Tras su presentación televisiva, la cantante ha llevado los nuevos hits de su EP a otros escenarios como el Concert Music Festival en Sancti Petri, que también pudo disfrutar de la actuación Bucle en directo.