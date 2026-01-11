Las cinco canciones nominadas a los Globos de Oro 2026
La 83.ª edición de los Globos de Oro está de lo más reñida, destacando entre ellas la categoría de Mejor canción original, en la que se juegan el galardón temas como Dream As One de Miley Cyrus o dos canciones de Wicked: Parte II.
Los amantes del cine y la música están esperando con ansia la gala de los Globos de Oro 2026.
Y es que se trata de una de las ediciones más reñidas, sobre todo en categorías como la Mejor canción original. A lo largo de 2025, se han juntado grandes artistas y temas audiovisuales de éxito que ahora compiten por el galardón y divide al público.
Este año compiten en esta categoría Raphael Saadiq con I Lied to You, de Los pecadores; Miley Cyrus con Dream As One, de Avatar: Fuego y ceniza; Stephen Schwartz con The Girl in the Bubble y No Place Like Home, interpretadas respectivamente por Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked: Parte II; Golden, de Las guerreras K-pop, y la canción para Train Dreams de Nick Cave y Bryce Dessner.