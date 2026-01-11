Las cinco canciones nominadas a los Globos de Oro 2026

Los amantes del cine y la música están esperando con ansia la gala de los Globos de Oro 2026.

Y es que se trata de una de las ediciones más reñidas, sobre todo en categorías como la Mejor canción original. A lo largo de 2025, se han juntado grandes artistas y temas audiovisuales de éxito que ahora compiten por el galardón y divide al público.

Este año compiten en esta categoría Raphael Saadiq con I Lied to You, de Los pecadores; Miley Cyrus con Dream As One, de Avatar: Fuego y ceniza; Stephen Schwartz con The Girl in the Bubble y No Place Like Home, interpretadas respectivamente por Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked: Parte II; Golden, de Las guerreras K-pop, y la canción para Train Dreams de Nick Cave y Bryce Dessner.

'I Lied to You', de 'Los pecadores'

'Dream As One', de 'Avatar: Fuego y ceniza'

'The Girl in the Bubble', de 'Wicked: Parte II'

'No Place Like Home', de 'Wicked: Parte II'

'Golden', de 'Las guerreras K-pop'

'Train Dreams', de Nick Cave y Bryce Dessner