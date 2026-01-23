Cómo quedó Victoria de Marichalar en 'El Desafío' y qué tiempo hizo en la apnea

Victoria de Marichalar regresa a El Desafío , pero esta vez como invitada en la Gala 3 de la sexta temporada. El año anterior, la joven influencer superó grandes retos y consiguió llegar a la final del programa. Sin duda, supo remontar tras quedar última en la Gala 1 con la apnea.

Victoria de Marichalar consiguió ser finalista en El Desafío. La joven fue uno de los tres únicos concursantes que ganaron dos galas a lo largo de la quinta edición del programa: lo hizo en la Gala 4 con la Fuga extrema —que le otorgó 30 puntos después de sufrir mucho debajo del agua— y en la Gala 8 con su Ballet 3.0.

Durante todo el concurso, Victoria logró otras buenas posiciones. De hecho, quedó en segundo puesto en varias ocasiones: la primera de ellas en la Gala 2 con la prueba Pasarelas de vértigo. Además, consiguió la medalla de plata con el desafío Carabina extrema en la quinta gala, donde recibió 24 puntos por su puntería al disparar. Y en la primera semifinal también deslumbró desde un segundo puesto al superar con creces el desafío Las puertas del infierno.

Su puesto en 'El Desafío 5'

Con este historial, no podía ser de otra manera: Victoria de Marichalar quedó segunda en El Desafío 5, por debajo de Gotzon Mantuliz y por encima de Susi Caramelo y Lola Lolita. En total, la influencer y miembro de la familia real consiguió 227 puntos; casi 40 menos que el ganador, pero más de 30 respecto al tercer clasificado.

Así fue su prueba de apnea

Victoria de Marichalar fue la primera concursante de El Desafío 5 en enfrentarse a la exigente prueba de apnea. La joven se metió en la pecera con todo el arrojo, pero también con muchos nervios. "Literalmente sientes que te vas a ahogar", dijo.

Una vez en el plató, los nervios le jugaron una mala pasada tras haber conseguido una marca de 1:38 minutos, un tiempo inferior al que había conseguido durante los preparativos, en los que había llegado hasta los dos minutos. Esto provocó que Marichalar quedara última en la Gala 1 con la mínima puntuación posible: 3 puntos.

Últimos puestos del ranking de apnea en 'El Desafío'