¿Cómo votar en la final de 'La Voz 2025'? Así puedes elegir al ganador

Los finalistas de La Voz 2025 con Eva González | ANTENA 3

¡Qué nervios nos da la gran final de La Voz 2025!

Este viernes 19 de diciembre se celebra esta última gala, repleta de sorpresas. En ella, Audrey (Malú), Oihan (Yatra) Antía (Pablo) y Kimy (Yatra) se disputarán el título como la mejor voz de España.

Lo harán en una bonita noche que trae de vuelta a Malú con representación en la final, pero deja a Mika fuera de ella. y para disfrutar aún más de la música, en la final cantarán 10 artistas invitados.

Pero centrándonos en los finalistas, hay que recordar que es el público desde sus casas quienes pueden votar a aquel finalista que se merece ganar La Voz 2025. Te contamos como:

3 votos cada 24 horas

Desde la pasada semifinal el 12 de diciembre los espectadores del concurso presentado por Eva González pueden votar a su talent favorito.

El voto se registra desde la página oficial de La Voz en Antena 3. De hecho, cada uno dispone de 3 votos cada 24 horas, con el fin de apoyar al candidato o los candidatos que quieran ver en el podio.

Todo se decidirá tras las últimas actuaciones de los finalistas. ¿Qué coach se llevará la victoria esta vez?