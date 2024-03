Conoce a Carmen Machi: cuántos años tiene, por qué no quiere hijos y su desconocido novio

Carmen Machi interpretó a Aída en dos series distintas durante 14 años, consiguiendo crear un papel tan auténtico y único que cualquier persona lo ha visto en televisión en algún momento. Musa del humor patrio, la madrileña consiguió el Goya a Mejor actriz de reparto en 2015 por Ocho apellidos vascos y hasta ha trabajado con Pedro Almodóvar en cuatro películas (Hable con ella, Los abrazos rotos, Los amantes pasajeros y La piel que habito).

La actriz de 61 años debutó en el teatro en la obra Bodas de Sangre con 17 años y en 1999 se hizo un hueco en televisión con Manos a la obra, muy poco antes de conseguir el papel en Siete vidas (2000). La serie se emitió durante seis años y en 2005 llegaba el spin-of Aída, en el que ella era la protagonista como una asistenta de clase baja que reside en el barrio de Esperanza sur.

Los abuelos de Carmen Machi son italianos

Aunque es madrileña de nacimiento, puede que Carmen Machi haya heredado su talento para la profesión de su bisabuelo paterno, un actor genovés que se afincó en Madrid. De él comentan en su familia que fue encontrado muerto en un hotel con una maleta lleno de dinero al lado.

Además, no es la única de su familia que se ha codeado en el mundo del arte y la comunicación. Sus tres hermanos Pilar, Luis Fernando y Juan Carlos se dedican en cierta medida a este mundo, algunos en la música y otros detrás de las cámaras. Su hermana es cantante.

Por qué Carmen Machi dejó Aída

Fue durante el rodaje de Aída, el spin off de la serie que le dio la fama (Siete Vidas), cuando Carmen Machi tuvo que hacer un parón para cuidar su salud mental. El estrés de las grabaciones, las horas de trabajo fuera de la serie y la popularidad en la calle terminaron por dinamitar su estabilidad emocional.

Así, la actriz informó de su deseo de abandonar la serie y los guionistas optaron por meter a su personaje en la cárcel, con la esperanza de una tímida vuelta que aunque sí se produjo, no hizo mucha gracia a la protagonista.

"Ahora, si no tengo el día para hacerme fotos, digo que no y me quedo tan ancha. Antes, sentía que le debía eso al público. Y no. Vale, te dedicas a entretener el ocio de los demás, pero necesitas tu tiempo de descanso y descansar también es ir por la calle a tu aire. Ahora sé que tengo el derecho a decir educadamente que no. Y no pasa nada. Porque hacer una foto es algo íntimo, aunque ahora parezca una bobada", explicó en una charla con El País.

La actriz Carmen Machi, en los Goya 2023.

Sus problemas con Hacienda

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó en 2019 a Carmen Machi a pagar una multa de 83.155,19 euros en concepto de sanción tributaria por irregularidades en su IRPF entre 2007 y 2009.

No es la única multa que ha tenido que pagar. Antes de esta infracción, la actriz tuvo que pagar más de 237.000 euros para regularizar su situación con el fisco.

Tiene "muy mala ostia"

A pesar de ser la reina del humor, confesó recientemente en Estirando el chicle que "tiene muy mala ostia" y le brota sobre todo con "la torpeza": "Odio la torpeza cuando no piensas en el otro, como los que conducen mal, cuando vas a tu puta bola", ha revelado explicando que ella "no conduce".

En la misma charla con Victoria y Carolina, aclaró que ella reconoce que tiene privilegios por ser famosa, como por ejemplo, el otro día un policía le dejó pasar por una calle que estaba cortada cuando se dio cuenta que era ella.

Quién es Vicente, la pareja de Carmen Machi

Carmen Machi es una actriz felizmente emparejada. La intérprete lleva más de 20 años con Vicente, al que nunca hemos visto desfilar por una alfombra roja.

No quiere decir esto que Vicente no la acompañe en los grandes eventos. De hecho, le dedicó el premio Goya en la ceremonia de 2015: "Y a mi chico, Vicente, que es más bonito que ná".

Esa noche Vicente no se libró de que las cámaras fuesen directas a él.

Carmen Machi no quiere tener hijos

Carmen Machi y Vicente no están casados ni tampoco son padres. La actriz ha renunciado a tener hijos y, aunque no suele airear sus asuntos personales, cuando algún periodista pregunta demasiado se limita a contestar: "Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo".

Con el estreno de su película Amor de Madre, Machi aseguró que cualquier mujer que tenga hijos es mucho más que una madre. "Dentro de cada madre, hay, ante todo, una mujer", sentenció.

A pesar de que no han ampliado la familia, Vicente y Carmen Machi disfrutan de una vida plena en pareja. Acostumbran a veranear en Cádiz, lugar donde los paparazzi les pillaron en los inicios de su relación. Zahara de los Atunes es el lugar elegido por la pareja para disfrutar de unos días de desconexión en un destino de sol y playa.