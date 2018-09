El creador y guionista de 'Barrio Sésamo' confirma que Epi y Blas eran novios

Muchos lo sospechaban, pero nunca se había confirmado hasta ahora. Epi y Blas de 'Barrio Sésamo' son una pareja gay, según ha confirmado su guionista a Queerty. Sí, los muñecos de trapo también tienen vida amorosa.

"Cuando escribía a Epi y Blas, siempre los pensé como pareja. No había ninguna otra manera de contextualizarlos", ha revelado. Lo cierto es que muchos, tanto medios de comunicación como televidentes, ya suponían esta situación. Por ejemplo, la revista 'The New Yorker', utilizó la imagen de estos muñecos para hablar sobre la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio gay en EEUU.

El escritor también ha revelado que su círculo más cercano utilizaba los apodos Bert y Ernie (sus nombres en la versión original) para referirse a él mismo y a su pareja, Arnold Gassman.