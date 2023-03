Cristina Pedroche se enfrenta a una dura prueba en 'El Desafío 3': ¿cuándo se grabó el programa?

Cristina Pedroche es la invitada de la primera semifinal de El Desafío 3. El concurso de retos de Antena 3 arranca su fase final con la colaboradora de Zapeando en la mesa del jurado.

La presentadora, embarazada de su primer hijo, una niña a la que recientemente le dedicó una bonita carta en Instagram, se enfrenta también a una complicada prueba que le dejó notables marcas en los muslos. ¿Lo hizo estando ya embarazada? ¿Cuándo grabó el programa?

La respuesta está en los Stories de Cristina Pedroche, que el 22 de abril de 2022 compartió una foto mostrando los moratones de sus piernas y que ha recuperado este jueves 2 de marz.

"Menudas palizas me daba. Mañana lo entenderéis todo en El Desafío de Antena 3", escribió al compartir la imagen.

Cristina Pedroche muestra los moratones que le dejó el reto de El Desafío 3 // Instagram

El desafío de Cristina Pedroche es un reto de altura. "Me juego la vida", le contó a Roberto Leal al presentar la prueba, como se ve en un vídeo de la web de Antena 3.

"Si vuelvo a venir es porque voy a dar un paso más allá y espero no arrepentirme", añadió antes de enfrentarse a su segundo reto en el programa. Cristina Pedroche estuvo en el plató en 2021 con una prueba de acrobacia con telas.

El embarazo de Cristina Pedroche

Si el programa se grabó en abril de 2022, es imposible que la presentadora estuviese embarazada en ese momento.

Aunque Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no han anunciado cuándo nacerá su primera hija, es imposible que la presentadora estuviese embarazada en el momento de la grabación porque el bebé ya habría nacido.

La pareja anunció su embarazo el pasado 30 de diciembre, un día antes de las Campanadas de 2023, fecha en que Cristina Pedroche mostró por primera vez su incipiente barriga. Desde entonces ha ido publicando fotos de su cambio físico aunque reconoce que le está costando enfrentarse a este proceso personal.

"Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", escribió la nueva presentadora de Password, que el día que se hizo público su nombre como conductora no paró de recibir comentarios desagradables. "No os voy a engañar, me duelen. Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte. Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar. (...) Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé", aseguró en una publicación compartida a finales de enero.