Cristina Pedroche posa desnuda para 'Icon' y responde a las críticas de su relación con David Muñoz

Cristina Pedroche ha hecho una entrevista para ICON, la revista masculina y de tendencias de El País, en la que se desnuda, literalmente, por dentro y por fuera. En unas fotos en blanco y negro realizadas por Pablo Zamora, vemos a la colaboradora de Zapeando tumbada de lado o sentada de espaldas sobre la cama, posando de lo más sexy mientras habla de su relación con el cocinero David Muñoz.

"No es una cuestión de dependencia. Es una cuestión de ganas. Me muero de ganas por estar con él. Pero es que a él le pasa lo mismo", de esta manera Cristina se defiende de quienes han criticado que más que una relación lo que siente es dependencia por su pareja, y añade "Esto no quiere decir que no tenga a mis amigos, mi familia y mis momentos para estar sola. Ahora mismo me siento completa".