Cuándo empieza 'La Voz 2025' y quiénes son los coaches

¡ La Voz 2025 está más cerca que nunca! Conoce todos los detalles sobre la nueva edición del concurso musical de Antena 3 .

¡La nueva edición de La Voz está al caer! El concurso musical de Antena 3 regresa tras la victoria de Manuel en la última edición. Esta vez, Antonio Orozco no podrá revalidar su victoria, ya que no mantiene su sillón como coach en 2025.

Pablo López y Malú sí repiten en sus puestos, mientras el colombiano Sebastián Yatra y el británico-libanés Mika se incorporan al equipo para completar el cuarteto. Eva González también sigue como presentadora, quien tendrá el honor de iniciar La Voz 2025 en su estreno, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 22:00.

Al igual que en la última edición, se mantienen los superbloqueos, así como las segundas oportunidades durante la fase de las Audiciones a Ciegas. El Mando también sigue en el programa para sorprender con la banda sonora elegida por los cuatro coaches.

Novedades de esta edición

Aunque se mantienen algunos detalles, también se incorporan dos nuevos botones a La Voz 2025:

El Megabloqueo . Esta nueva opción entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo. Cada coach tendrá una sola oportunidad de pulsar este botón.

. Esta nueva opción entra en juego si todos los han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo. Cada tendrá una sola oportunidad de pulsar este botón. Botón del Arrepentimiento. Esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento que se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión. Del mismo modo, este botón solo se podrá usar una vez cada coach.

Además, este año La Vozlanza un reto a tres concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual.