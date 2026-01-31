¿Cuándo se entrega el bote de 'Pasapalabra'?

El cambio que Roberto Leal se compromete a hacer en Pasapalabra tras un fallo de Sergio Mur |

Pasapalabra está a punto de entregar el mayor bote de su historia... ¿Manu o Rosa? Uno de los dos se llevará a casa alrededor de 2,7 millones de euros . ¿Quién lo conseguirá?

Durante los últimos programas, Pasapalabra ha desvelado que "muy pronto" un concursante se llevará el mayor bote de la historia del programa: unos 2,7 millones de euros.

Ahora, el concurso de Antena 3 da un paso más allá y desvela que el Rosco estará completamente verde durante la semana del 2 al 6 de febrero. Sin embargo, para preservar la emoción, se desconoce qué día exacto se entregará el premio.

También se sabe que el bote caerá en manos de Manu Pascual o Rosa Rodríguez. Ambos concursantes llevan compitiendo entre ellos más de 300 programas, y uno de los dos se llevará a casa el bote histórico del programa, por encima de los 2.272.000 euros que consiguió Rafa Castaño. ¿Quién será el sucesor de Óscar Díaz?

Con 433 programas, Manu se ha convertido en el concursante más longevo de toda la historia de Pasapalabra, superando los 360 de Orestes Barbero. Por su parte, Rosa ha firmado su mejor racha este mes de enero, ya que ha permanecido invicta durante once programas. Sobre toda su experiencia hablarán ambos en El Hormiguero el próximo jueves 5 de febrero.

Estadísticas de Manu

Programas : 433

: 433 Victorias : 159

: 159 Derrotas : 145

: 145 Empates : 129

: 129 Dinero acumulado : 268.200 €

: 268.200 € Veces que se ha quedado a un acierto del bote : 6

: 6 Fecha de incorporación: 16/5/24

Estadísticas de Rosa