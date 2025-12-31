¿Cuántos años lleva Cristina Pedroche presentando las Campanadas?

Europa FM despide 2025 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Este 31 de diciembre nos sumamos a la tradición de Fin de Año para comer las uvas junto a los presentadores, a los que podrás ver en directo desde la Puerta del Sol en Antena 3 y laSexta.

La colaboradora de Zapeando y el conocido cocinero se han consolidado como la pareja más firme del Fin de Año y no es para menos. Cristina Pedroche y Alberto Chicote llevan presentado las Campanadas juntos desde 2016, este será su décimo año como pareja.

¿Cuántos años lleva Cristina Pedroche presentado las Campanadas?

El 31 de diciembre de 2025 también será la duodécima vez de los dos presentadores en la Puerta del Sol de Madrid, ya que ambos tuvieron antes otras parejas de Fin de Año.

Cristina Pedroche lleva días recordando que esa es una ocasión "muy especial". "Son 12 años, 12 vestidos, 12 discursos... 12 todo", recuerda la presentadora cuya primera vez fue en 2014 en laSexta con Frank Blanco y que tuvo como pareja en 2014 a Carlos Sobera.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, preparados para las Campanadas de Atresmedia, alcanzan una década despidiendo el año juntos

Alberto Chicote entró en la ecuación en 2016 tras dos experiencias previas —en 2012 con Sandra Sabatés y en 2015 con Andrea Ropero— y desde entonces la pareja se ha mantenido inquebrantable, aunque este año parece que entrará un tercero en escena. Santiago Segura ya ha anunciado que se va a unir a la fiesta. ¿Qué habrá preparado el director de Torrente?

Los vestidos de Cristina Pedroche en Fin de año

Si Cristina Pedroche se ha convertido en un clásico de Fin de Año es, en parte, por sus llamativos looks. La presentadora arriesga cada 31 de diciembre con vestidos (monos, bodys, capas…) que no pasan desapercibidos. Sin ir más lejos, en las Campanadas de 2024 lució un vestido joya con gotas de leche materna con el que quiso homenajear a la maternidad y que recibió críticas y halagos a partes iguales.

Porque así son los vestidos de la presentadora en Fin de Año: no dejan a nadie indiferente. Desde el espectacular vestido Medusa de Charo Ruiz Ibiza que lució en 2014 hasta el vestido vintagede 2021 o el bikini de flores en 2019, todos han dado pie a infinitos comentarios y mucho debate. Repasamos los looks de las ‘Pedroche Campanadas’ mientras esperamos con ganas al outfit del 2025.

Nochevieja 2024: un vestido joya con leche materna

Una embarazada Cristina Pedroche —el 28 de diciembre anunció que estaba esperando su segundo hijo junto a Dabiz Muñoz— quiso despedir 2024 luciendo un espectacular y significativo diseño elaborada en crochet de algodón y adornada con 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada. Al parecer, la presentadora las fue conservando mientras amamantaba a su hija Laia para que luego las cristalizase la firma Morir de Amor.

El diseño, inspirado en el arte barroco y la moda medieval, incluía un corsé, un casquete y un guardainfantes, este último como elemento central. El propósito de Cristina Pedroche y el de su estilista, su amigo Josie, era mostrarse como una diosa vinculada a la fertilidad, la vida y la naturaleza.

Nochevieja 2023: el agua y la madre naturaleza

Si en 2024 el homenaje de Cristina Pedroche fue a la infancia y a la maternidad, un año antes la presentadora quiso avisar de la importancia de cuidar el planeta luciendo un diseño compuesto por dos piezas: una capa hecha con lana reciclada y en la que se practicó un cultivo hidropónico en la que enraizaron varias plantas y un diseño verde agua de la diseñadora Paula Ulargui, un estilismo que nació como homenaje a la madre naturaleza y con el que buscaba visibilizar la sequía que asola España.

"Este es mi vestido porque soy vida y soy la madre naturaleza", le dijo a Alberto Chicote antes de despojarse de la capa y mostrar el diseño escogido para recibir 2024 y recordar así a los telespectadores que "sin agua no hay futuro para nuestros hijos e hijas". "Es nuestra responsabilidad cuidar el planeta para dejarlo en perfecto estado para los que vienen detrás", añadió en su tradicional discurso de Nochevieja.

El vestido de Cristina Pedroche presentaba una ola azul y convertía a la presentadora en en una ninfa fluvial.

Nochevieja 2022: una capa con tiendas de campaña y una paloma

Cristina Pedroche despidió 2022 embarazada de Laia, su primera hija, y no dudó en mostrar su cuerpo. Lo hizo con un dos piezas compuesto por una falda de tul de Iñigo Garaizabal y un top con forma de paloma diseñada por Jacinto de Manuel.

Antes de enseñar el look, Cristina Pedroche apareció ante las cámaras con una enorme capa creada por el estudio de Iñigo Garaizabal con la tela de una tienda de campaña de ACNUR. "Tres banderolas independientes y desmontables que se unen mediante un cordón de algodón", explicó la presentadora sobre este diseño oversize.

Nochevieja 2021: un vestido de 1991

Cristina Pedroche jugó al despiste durante la promoción de las Campanadas de 2021 e hizo creer a la audiencia que se había rapado la cabeza para despedir el año.

No lo hizo pero sí se sometió a una intensa sesión de maquillaje para estar totalmente calva y así poner el foco en el vestido elegido para esa noche.

La presentadora lució un diseño de 1991 del fallecido diseñador futurista Manuel Piña, un vestido aparentemente menos exhibicionista que los años anteriores y que representa la metamorfosis de los insectos.



Nochevieja 2020: brillo entre cristales

El look que Cristina Pedroche eligió para la Nochevieja de 2020 mantenía una notable relación con el año que vivimos a nivel global. Siempre con la ayuda de su experto el moda Jose Manuel Domínguez Álvarez, conocido como Josie, la presentadora lució un estilo inspirado en el confinamiento con un edredón nórdico firmado por Pedro del Hierro. Sin embargo, el look fue mucho más allá.

Bajo el edredón nórdico, Cristina Pedroche escondió un vestido corto, sexy y muy atrevido firmado por Pedro del Hierro. Cuajado de pequeños cristales, no permitía dar mucho juego a la imaginación del espectador. ¿Para completar el outfit? Unas botas over knee en color agua marina a juego con el vestido. El peinado tampoco dejó indiferente a nadie. Una coleta baja y un tocado de cristales lograron que el look se caracterizase por ser atrevido, llamativo y, sobre todo, brillante.

Nochevieja 2019: una diosa de la mitología romana

Parecía que el 2020 sería un gran año. A pesar de que no salió según lo esperado, Cristina Pedroche estuvo a la altura para recibir lo que se convertiría en un año de cambios irreversibles. El dorado traje de la presentadora hizo referencia a la manzana dorada de la discordia de la diosa Romana. También tuvo ciertas corrientes de Kintsugi, el arte ancestral japonés de arreglar objetos dañados con oro: "Se basa en ver lo bello en lo imperfecto, y al dotar a esa imperfección del influjo del oro no sólo se arregla el objeto, sino que se consigue ir un paso más allá creando algo nuevo, más poderoso", contaba el diseñador del vestido y artista Jacinto de Manuel.

Cristina Pedroche afirmó sentirse invencible e imparable. "Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad".

Nochevieja 2018: ¿Bikini plagiado?

No es admiración y sorpresa todo lo que ha rodeado los looks navideños de Cristina Pedroche. En el año 2018, eligió un polémico diseño tipo bikini con flores de colores cálidos, especialmente, en diferentes tonalidades de rosas y morados. ¿La marca creadora? Tom-Hom. Sin embargo, este look fue acusado de nada más y nada menos que de plagio por estar inspirado en un vestido de novia que lució Laetitia Casta en la pasarela de alta costura primavera/verano en el año 1999.

Nochevieja 2017: reina de la transparencia

A veces un único look no es suficiente para dejar a toda España con la boca abierta. Esto mismo debió pensar Cristina Pedroche en el año 2017, cuando lució dos trajes completamente diferentes que encendieron rápidamente todas las redes sociales. ¿El definitivo? Un mono transparente diseñado por el director de la marca Pronovias en aquella época, Hervé Moreau.

Nochevieja 2016: el Hollywood de los años 40

Muchas veces la moda se inspira en los cuadros más famosos, y el traje de Cristina Pedroche durante la Nochevieja de 2016 es un ejemplo. Este look recogió las pinceladas y el arte de La Noche Estrellada del pintor neerlandés Vincent Van Gogh. ¿El mérito? Para Pronovias. El glamouroso estilo hacía vivir un déjà vú de lo mejor que había en Hollywood durante los años 40.

Nochevieja 2015: vestido de corte sirena

El look que Cristina Pedroche lució en el año 2015 fue el fósforo que encendió la mecha de todas las polémicas y del éxito que la vallecana ha ido recolectando Nochevieja tras Nochevieja. Se trata de un vestido de corte sirena de Pronovias. Lleno de transparencias y muy similar al mono que la periodista eligió en el año 2018, este fue el desencadenante de todas las especulaciones y críticas, tanto positivas y negativas.

2014: comienza el show

laSexta vio debutar a una Cristina Pedroche con un look muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver durante décadas en la televisión española. Aunque es el que más ha pasado desapercibido, esta prenda de Pronovias marcó el inicio de lo que ya es toda una tradición en Antena 3.

¿Qué nos tocará este 2022? Cada vez queda menos para desvelar el misterio.