¡La cuenta atrás ha empezado! Dabiz Muñoz ya se ha puesto el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2024

Si no recuerdas el vestido de lució Cristina Pedroche en las últimas Campanadas, Dabiz Muñoz te refresca la mente cada 30 de diciembre. El cocinero ha convertido en tradición vestir el look que la presentadora llevó en la Nochevieja del año anterior y dar así el pistoletazo de salida para el último día del año.

El chef de DiverXO comenzó este ritual en 2015, un año después de las primeras Campanadas de Pedroche, y no ha faltado a la cita desde entonces. Así, este 30 de diciembre de 2025, se ha puesto el vestido joya hecho con leche materna que la presentadora lució para despedir 2024 solo unos días después de anunciar su segundo embarazo.

"Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos.🤣", dice en su comentario el cocinero, que dio la bienvenida a su segundo hijo con Cristina Pedroche el pasado julio, y añade: "No te pido que me superes Pedroche, al menos iguálame!!! Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo 🫢".

Qué se sabe del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de 2025

Dabiz Muñoz reta a su mujer en su comentario en redes pero no se ha atrevido a dar ninguna pista de cómo será el look de la presentadora para estas Campanadas. Sí lo ha hecho la propia presentadora en su visita a Pasapalabra que no pudo escaparse del interrogatorio al que le sometió Roberto Leal.

"Es un año muy especial porque son 12 años, 12 vestidos, 12 discursos... 12 todo. Este año he querido romper con todo y empezar una nueva era", le dijo la presentadora haciendo énfasis en la palabra romper, sobre la que volvió a insistir después.

"Vais a ver a una nueva Pedroche, más fuerte y más segura"

"Rompo con el pasado y con todo. Vais a ver a una nueva Pedroche, hecha de mí misma, lógicamente, pero más fuerte y más segura", le dijo la presentadora consciente de que 12 años son muchos años y han supuesto muchos cambios en la audiencia: "Hay niños que cuando empezaron a ver nuestras Campanadas tenían 12 años y ahora tienen 24 y bebés que ahora tienen 12 años. He querido aunarlos a todos".

Sobre el vestido también habló durante su visita a El Hormiguero, donde le contó a Pablo Motos que una vez más será un vestido controvertido -—"La gente cuando lo vea va a decir, está loca"— e insinuó que podría ser un diseño caduco como el de años anteriores.

También Josie, amigo y estilista de Cristina Pedroche, ha hablado del vestido en ¡Hola! asegurando que "llevará complementos nunca vistos en las 'Pedroche Campanadas".

En la entrevistas contó también que será el primero cosido directamente por él, ya que ha aprendido corte y confección gracias a su participación en Maestros de la Costura Celebrity 2, y aseguró que los fans de la presentadora se emocionarán al ver el diseño.