La curiosa anécdota de Daniel Radcliffe tras ser confundido con Elijah Wood en Japón

El parecido físico entre Daniel Radcliffe y Elijah Wood es innegable. Esto ha hecho que, a lo largo de los años y, por sus consiguientes apariciones públicas, los fans confundan a los protagonistas de Harry Potter y El Señor de Los Anillos.

Recientemente, el intérprete de Harry Potter ha acudido al programa de entrevistas de Drew Barrimore, y ha contado una curiosa aécdota que implica al actor de Frodo y al latente parecido entre ambos.

"La primera vez que pasó, yo estaba en una alfombra roja en Japón y el tipo que me mostraba una foto de Elijah Wood era japonés y no hablaba inglés, y yo no hablo japonés", comenzó Radcliffe.

La presentadora ha querido saber si el actor firmó o no al fan que le estaba confundiendo, y Daniel le ha aclarado las dudas: "Creo que firmé como Elijah Wood o tal vez escribí que yo no era Elijah Wood, soy Daniel Radcliffe".

No es la primera vez que los confunden

En el año 2021, Daniel y Elijah protagonizaron la portada de la revista Empire con motivo del 20 aniversario de las sagas de Harry Potter y El Señor de Los Anillos. En esta exclusiva, los actores hablaron de las numerosas veces que les han cofundido en estas dos décadas.

Wood contó una de las anécdotas que guarda en la que le confundieron con su compañero de profesión: "Una vez estaba en un ascensor... Solo yo y otra persona, y podía sentir que me miraba intensamente. Justo antes de que se abrira la puerta, finalemente se armó de valor, me señaló y dijo 'Harry Potter', dije que no y me alejé"

Radcliffe señaló que, a pesar de tener los mismos rasgos físicos, cree que Wood y él no se parecen: "Aunque los dos somos bajos, pálidos, de ojos azules y de cabello castaño, yo diría que no nos parecemos exacamente".

Aún así, el actor reveló en Good Morning America que escogería a Elijah Wood para que le interpretase en una película: "Nos confunden con bastante frecuencia. Siento que podríamos intercambiarnos y hacer el biopic del otro", confesaba.

Parece que no importa el tiempo que pase, ambos actores están condenados a que los confundan por otros 20 años más.