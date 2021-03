Danna Paola explica la verdadera razón por la que abandonó 'Élite'

Danna Paola visitó por primera vez el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, un álbum al que ha titulado K.O. y con el que está alcanzando numerosos éxitos a nivel mundial.

Durante su entrevista con Pablo Motos, la cantante tuvo oportunidad de presentar su música y también de hablar de 'Élite', la serie de Netflix que la catapultó a la fama gracias a su carismático personaje. Lucrecia fue uno de las protagonistas más queridas de la ficción adolescente y son muchos los que se lamentaron cuando se comunicó que la actriz no participaría en los nuevos episodios que dan forma a la cuarta temporada.

"Cuando empezaron a hablar de la cuarta temporada de 'Élite', lo decidimos entre todos los que salimos", aseguró para explicar que fue duro tomar la decisión, pero necesario para su mente.

"Jugaba a Hannah Montana porque dividía mi vida en ser ser actriz y cantante en ese momento. Estábamos lanzando Mala fama en ese entonces, una de las canciones más escuchadas desde que saqué música. Fue muy cool porque me gustaba trabajar y dar el 100% en mi trabajo porque soy muy perfeccionista y workaholic, pero no me podía dividir”, explicó en 'El Hormiguero'.

"Lucrecia vivía en mí"

La vida de Danna Paola mientras rodaba 'Élite' fue muy complicada. "Salía del rodaje y me iba al estudio, luego llegaba a casa y hacía entrevistas, volaba los fines de semana, no llegué un día a Miami porque me quedé dormida. Fue complicado llevar esa doble vida y soy muy entrada con mi personaje y al final Lucrecia vivía en mí. Lucrecia era yo y era muy difícil crearme el personaje de cantante. Tenía el cerebro muy extraño”.

Al final, tomó la decisión de abandonar un tiempo su faceta como actriz para centrarse en la música: "Necesitaba dar el 100% y quería darle por primera vez una oportunidad a mi música. Empezaba a componer buena música, me costaba aceptar que era buena música. A veces me costaba creérmela hasta que entendí de lo que era capaz. Y pudimos ver que era por ese camino y tuve que decir que no a Élite 4".

Puedes disfrutar de la entrevista completa a Danna Paola en El Hormiguero' aquí.

