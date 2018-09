David Guetta habla de las dos caras del éxito en la vida de un DJ y recuerda a Avicii en El Hormiguero

El Hormiguero ha comenzado con fuerza la temporada, y este miércoles ha contado con nada menos que con David Guetta , el DJ más famoso del mundo y compañero de Europa FM , que ha querido visitar el programa de Pablo Motos para hablar de su nuevo disco, ‘ 7 ’, que sale a la venta este viernes 14 de septiembre , y que cuenta con temazos como ‘ Flames ’ con Sia , ‘ 2U ’ ft. Justin Bieber o ‘ Like I Do ’. ¡Así fue la entrevista al genial DJ!

David Guetta ha querido demostrar que su español ha mejorado sensiblemente desde la última vez que estuvo en el programa, y se ha lanzado a hacer el programa ¡sin pinganillo!: “Mi español es mejor y voy a intentar hablar contigo sin traductor. Si me olvido de alguna palabra, me ayudas, ¿no?”, le decía a Pablo Motos, que le recordaba “entrevistarte antes era muy difícil. Te ponías y te quitabas el pinganillo de la traducción todo el rato. No parabas”, dijo entre risas, ¡aunque no dudó en hacerle un poco la rosca!

play

El esperado álbum del DJ francés llega cargado de grandes temazos y cuatro años después de que publicara Listen, que fue disco de Oro en España en 2014. Entre las canciones que encontramos en 7, están el exitazo ‘Flames’ junto a Sia, ‘2U’ con Justin Bieber, ‘Like I Do’ con Martin Garrix, así como increíbles colaboraciones con Bebe Rexha, Jason Derulo, Nicki Minaj o J Balvin, entre muchos más artistas.

¿LA MEJOR EXCUSA PARA NO GRABAR CON ALGUIEN?

“Me gusta trabajar con gente diferente y soy muy abierto”, comentaba durante la entrevista, aunque recalcaba la importancia de encontrarse cómodo con el artista con el que colabora: “Si no lo veo claro, lo digo”, le decía a Motos. ¡No te pierdas su sincera respuesta!

play

RECORDANDO A AVICII

Durante la entrevista, Guetta ha querido recordar también a su amigo Avicii, fallecido hace solo unos meses: "la soledad que siente uno horas después, cuando vuelve al hotel tras del subidón de adrenalina. Y se queda solo". A lo que añadía: “La presión está. Tienes un éxito, eres un dios. Pero si no lo tienes... Es una presión constante. Tienes que trabajar siempre. No te deja nada para ti. Avicii era tan buena persona que no sabía decir 'no', y hay que saber decirlo. La gente hace dinero con el artista y siempre quieren más”.

“Era tan buena persona que no sabía decir no”, comentaba sobre su amigo y DJ sueco.

play

¿PREFIERES IBIZA O LAS VEGAS?

David Guetta no para cuando está de gira, y cada día se despierta en una ciudad o un país distintos, así que Pablo Motos ha querido saber cómo es la vida de un DJ de su nivel (si es que hay algún otro DJ de su nivel, claro ) : “Mi vida es perfecta. Solo tengo un problema: el jet lag. Pero vivo de mi pasión, de la música”.

Preguntado por los de los destinos más visitados durante sus giras, Guetta asegura que lleva a Ibiza en su corazón “porque es más underground”.

CARIÑOSA DESPEDIDA

Guetta es otro de los habituales de El Hormiguero, donde –al igual que le pasa a otros como Will Smith o Ryan Raynolds- disfruta y se lo pasa en granade: "Nunca me lo paso tan bien como aquí".

play

Sobre la polémica por la cancelación de su concierto en Santander, el DJ quiso pronunciarse en la rueda de prensa de presentación del álbum en Madrid, antes de su visita al plató, aclarando que si no trabaja, no cobra.

7, SU NUEVO ÁLBUM

El disco se compone de 12 temas creados bajo el alias de Guetta ‘Jack Back’, con el que el artista publica temas más underground. 7 sale a la venta en una edición deluxe limitada con 4 bonus tracks entre los que se incluyen dos grandes canciones de éxito de este año ‘Mad Love’ con Sean Paul y Becky G, y ‘So Far Away’ con Martin Garrix.

