La desconocida pasión de Pablo Alborán más allá de la música

NO SOLO CANTANTE

Pablo Alborán es una de las voces más escuchadas y reconocibles de España desde que debutó en la música en 2010, con su éxito instantáneo Solamente tú. Desde entonces, el malagueño ha conseguido tener en su haber 44 discos de platino a nivel nacional, siendo sus cuatro primeros álbumes los más vendidos: Tanto (10), Pablo Alborán (9), En acústico (8) y Terral (8).

Ahora, tras el lanzamiento de su último disco La cuarta hoja en 2022, el artista está preparando nueva música. Así lo demuestra una publicación en su perfil de Instagram compartida el 16 de septiembre, donde Alborán aparece junto a su productor Albert Hype con un mensaje: "Arrancamos".

Sin embargo, la música no es el único foco profesional de Pablo Alborán. A finales de 2022, durante su presencia en El Hormiguero, reconoció que se estaba preparando para ser actor: "Estoy estudiando. Creo que me apetece, tengo mucha curiosidad. Tengo muchas ganas de aprender. Además, creo que te enriquece mucho en muchos aspectos. Creo que incluso para la música me va a ayudar, creo que la música tiene mucho de cine y el cine tiene mucho de música. De hecho, ninguna de las dos están solas", dijo.

La agencia de representación de Pablo Alborán

Lo dicho hace dos años no ha caído en saco roto, y Pablo Alborán continúa labrándose un espacio en el mundo de la actuación en España. Actualmente, el enlace incluido en la descripción de su perfil de Instagram dirige a la página web de su agencia de representación: A6 Cinema.

"En 2016 gana el premio Goya a la mejor canción junto a Lucas Vidal por Palmeras en la nieve, banda sonora de la película con el mismo título. Además de la música, su otra gran pasión desde niño es la interpretación, para lo que ha estado formándose desde hace tiempo en paralelo a su trabajo como músico", describe A6 Cinema en el perfil de Pablo Alborán de su web.

Así, el cantante comparte agencia con algunos de los rostros más reconocidos de la actuación a nivel nacional, como Luis Zahera, Quim Gutiérrez, Aitana Sánchez-Gijón, Anna Castillo, Clara Lago, Inma Cuesta o Lola Dueñas.

Los proyectos cinematográficos de Pablo Alborán hasta ahora

De momento, Pablo Alborán no ha interpretado ningún personaje en una película o serie. Sin embargo, sí ha aparecido en obras cinematográficas actuando como él mismo. Así lo hizo en la telenovela Cuando me sonreís (en 2011) o en las series IP-LaSerie (2012), Aída (2013) o Dreamland (2014).

¿Cuál será su primer papel como actor profesional?