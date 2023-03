¿Dónde nació Ana de Armas y cuándo se vino a España?

Ana de Armas brilla por todo el mundo. Su papel de Marilyn Monroe en Blonde, el biopic de la primera material girl, la ha catapultado al Olimpo de las estrellas. Su. intepretación le ha valido la nominación a premios tan prestigiosos como los Globos de Oro, los BAFTA y también los Oscar, donde se la juega todo a la categoría Mejor actriz.

A pesar de su actual triunfo en Hollywood, lo cierto es que sus orígenes son muy distintos, ya que durante muchos años solo consiguió papeles secundarios en series o películas.

¿De dónde es Ana de Armas y dónde empezó a trabajar?

La actriz nació en La Habana, Cuba (1988) y con 12 años se dio cuenta que quería dedicarse a la interpretación cuando vio Matilda, con 14 ingresó en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Dos años después, en una fiesta de cumpleaños, coincidió con las hijas del actor cubano Jorge Perugorría y se enteró de que Manuel Gutiérrez Aragón estaba haciendo un casting en La Habana para Una rosa de Francia. Se presentó y en la prueba el director le dijo que había sido elegida.

Tenía 16 años cuando rodó la película, grabada entre Cuba y España. Este título la dio a conocer entre varios directores españoles, que le sugirieron que se trasladara a España porque en este país tendría más oportunidades para triunfar.

Cuándo se mudó Ana de Armas a España

En 2006, con 18 años, la joven se mudó a España y obtuvo la nacionalidad rápidamente ya que sus abuelos maternos son españoles — él, de Segovia y ella, de León—. La actriz cuenta que se compró el billete y se vino a España con solo 200 euros en el bolsillo. "Le dije a mi madre: ‘Cuando me quede sin dinero volveré" , recuerda la actriz

Dos meses después de su llegada, hizo el casting para El Internado y consiguió el papel de Carolina Leal, que mantuvo desde 2007 a 2010. Durante el rodaje de esta serie, la cogieron para la película Mentiras y gordas (2009).

Cansada de que solo le dieran oportunidades para interpretar a adolescentes, dejó la serie de Antena 3 y se mudó a EEUU para aprender inglés. Cuando regresó a España, se incorporó a la serie histórica Hispania, la leyenda (2010-2011). Tras esta, apareció en otros proyectos en este país como El callejón (2011), Anabel (2015) y Por un puñado de besos (2016).

Poco después, Ana de Armas consiguió un representante en Los Ángeles y se mudó a Estados Unidos.

Sus años en Los Angeles junto a Ben Affleck

Durante su estancia en Los Angeles llegó a ser la protagonista de la película Deep water, en la que compartió pantalla con el actor Ben Affleck, con quien inició una relación meses más tarde. A principios de 2020, la pareja se fue a vivir junta, pero solo duraron un año.

Mientras él tenía claro que quería quedarse en esa ciudad para estar cerca de sus hijos, ella sentía que nada la ataba a Hollywood, por lo que terminaron rompiendo en 2021 y se mudó a Nueva York, donde actualmente reside.

Ana de Armas y Ben Affleck paseando con los hijos del actor // Gtres

En una entrevista con Elle, ella misma reconoció que había sido "horrible" estar en Los Angeles: "Empezó a ser un poco demasiado. No hay escapatoria allí, no hay forma de salir. Este no era el sitio para mí".

Actualmente, la actriz mantiene una relación con Paul Boukadakis, ejecutivo de Tinder, con quien tiene planes de futuro y pasó las últimas navidades.