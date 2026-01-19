Dormir en un colchón, la multa por tocar en el Bernabéu y una asignatura pendiente: las confesiones de Manuel Carrasco en 'Lo de Évole'

Manuel Carrasco y Jordi Évole durante la premier de 'Lo de Évole' | Gtres

A la espera de su miniresidencia de conciertos en Sevilla en el Estadio de La Cartuja y con su disco Pueblo Salvaje II estrenado en mayo 2025, Manuel Carrasco quiso mostrarse sin tapujos a todo el mundo en Lo de Évole, programa de entrevistas presentado por Jordi Évole y emitido en La Sexta.

Reunidos en Londres, el artista y el presentador han recorrido las calles de a ciudad y visitado algunos establecimientos mientras hacían un recorrido por algunos de los momentos más importantes de su vida y su carrera.

Londres siempre ha sido un lugar clave para que los artistas se reúnan, concretamente para grabar en Abbey Road, por lo que para Manuel Carrasco ir a grabar allí goza de "cierto misticismo".

"Nunca había pensado en entrevistarte", confesaba Évole, quien después de escucharle cantar en un festival en Canarias se dio cuenta de que "hacía mucho tiempo que no veía a alguien con tanto magnetismo con el público".

Y es que, como Manuel Carrasco cuenta, esto es algo que le suele pasar, incluso su última gira ha sido la que ha tenido más éxito y la que más entradas ha vendido.

Porque Manuel Carrasco es un artista de los pies a la cabeza que ha batallado siempre por hacerse notar en la industria, y por fin lo ha logrado, aunque las piedras siempre surgen en el camino... A continuación, te contamos todos los detalles que Manuel Carrasco ha revelado sobre su vida y su carrera en Lo de Évole:

Su "conflicto" con Florentino Pérez y Taylor Swift

Las obras de insonorización en el Estadio Santiago Bernabéu y las quejas de los vecinos por el ruido de los conciertos fue una situación complicada para los cantantes que querían hacer disfrutar a sus fans con aquello que mejor se les da.

Sin embargo, esta situación desembocó en la cancelación de todos los conciertos programados hasta próximo aviso, por lo que Manuel Carrasco se quedó con el título de ser el único cantante español que llegó a llenar el Bernabéu tras su reforma.

Por desgracia, este hito no le salió barato, sino que, por una sola noche de actuación, le multaron con 400.000 euros, mientras que a Taylor Swift la multaron con 280.000 euros.

"Encima que me cuesta el triple llegar, nos vienen y también nos ponen el triple en la multa", ironizaba el cantante.

A raíz de esa conversación, a Ébole se le ocurrió llamar a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pero en toda la noche no consiguió contactar con él.

Una asignatura pendiente

Tal y como ya quedó claro a su paso por Operación Triunfo, Manuel Carrasco no controla muy bien el inglés y sigue siendo una de sus "cuentas pendientes".

Sin embargo, el nivel de estudios que el cantante tiene es la verdadera espina que siempre tendrá clavada, pues desde pequeño absorbió la creencia de que los estudios superiores eran para la gente que tenía una mejor posición social.

"Yo siempre me he cabreado mucho con esa parte porque era una derrota anticipada que yo he intentado luchar toda mi vida con eso", confesaba.

A pesar de ello, y aunque no llegó a cursar COU, el bachillerato actual, fue el único de su casa que acabó la EGB, la educación secundaria (ESO) actual.

Para él y sus cuatro hermanos, la necesidad económica era un factor ineludible, al no haber "una esperanza para llegar a más". "Estábamos como destinados a trabajar y normalmente íbamos a los trabajos más duros para ganar unas perras", explicaba, siendo estas labores la obra o la pintura, pues este último era el negocio al que se dedicaba su tío.

Una vida precaria

"Es que en casa había muy poco. Yo me crie en un patio de vecinos, en una habitación los siete.[...] Tenía como 60 metros (cuadrados). [...] En una habitación había cuatro camas ", confesaba el onubense, de padre marinero y madre campesina.

En su casa, su madre era la que cargaba de todo, pues su padre llegaba a pasar hasta 20 días en el mar. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de ella, no era suficiente: "A veces íbamos al comedor del cole que también nos subvencionaba el ayuntamiento, porque éramos muchos y era difícil".

También hay que tener en cuenta el riesgo de que su padre trabajara en el mar, siendo muy común las muertes de marineros en su barrio, algo que le marcó durante muchos años: "No se me olvidarán los lamentos de las mamás de estos marineros o sus mujeres de madrugada, los gritos que daban de dolor en el silencio de la noche. [...] Tenía miedo de que a mi padre también le pasara".

Su primer dinero cantando

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, la primera vez que Manuel Carrasco ganó dinero no fue gracias al éxito que tuvo a su paso por televisión, sino cuando era pequeño: "Yo cuando iba a buscar a mi padre al puerto, él me hacía cantar en la barra del bar y pasar el plato. [...] Me sacaba un dinero, mis 200 o 300 pesetas".

Y es que, como el mismo se define, siempre ha sido "un buscavidas", y gracias a eso siempre se ha mantenido a flote.

Su posicionamiento sobre Gaza

Durante el Canarias People Fest de Tenerife, el artista hizo un posicionamiento muy claro en defensa de Palestina con una canción propia.

Gracias a ello, confiesa, mucha gente se acercó a él para decirle que opinaba lo mismo, entre ellos Juan Manuel Moreno Bonillla, presidente de la Junta de Andalucía, quien después de hablar con él en privado se lanzó a posicionarse públicamente en contra del genocidio en Gaza.

Operación Triunfo, un empujón y un colchón tirado en el suelo

"En aquella época, teniendo la historia que tenía detrás, fue como un salvavidas en medio del océano cuando te estás medio ahogando", confesaba el cantante sobre haber sido seleccionado en Operación Triunfo.

Y que, tal y como él lo sentía, de otra forma no hubiera dado el gran paso: "Yo sentía que no me iba a atrever a dar un golpe así rotundo porque tenía mucho miedo, tena muchas inseguridades, sabía que no me atrevería".

Sin embargo, no todo fue bueno en su experiencia: "Vivía en Barcelona con Joan y dormíamos en un colchón en el suelo, con una montaña de ropa que me regalaban".

En esa época, incluso no llegó a volver al pueblo en mucho tiempo, aislándose de todo.

El miedo al fracaso

Todo artista pasa por una etapa en la que se siente un impostor en la industria, en la que duda del valor de su trabajo. Esto se intensificó para él cuando pasó de actuar antes 10.000 personas en la gira de OT a hacerlo ante 300 en solitario.

"Fue como comenzar de cero", declaraba, e incluso llegaba a mentir a su familia diciéndoles que todo le iba bien. Pero, un día, todo cambió, y decidió que su forma de ver su situación debía cambiar.

"Yo siempre buscaba una excusa para negativizar el asunto, para no dejarme fluir de alguna manera, hasta que un día pensé: 'Han venido haberme y han venido a verme a mí. Me los voy a llevar a todos para el pueblo'. Y canté como nunca había cantado", confesaba.

El dilema sobre su primer disco

Como Manuel Carrasco cuenta durante esta entrevista distendida, "nadie está preparado para un cambio de vida así, para ser conocido de la noche a la mañana".

Sin embargo, lo que no se esperaba es lo difícil que se lo pondría la industria con su primer trabajo, financiado por el programa: "Te daban las cosas un poco echas y tenía la sensación de que ahí había un reparto con un interés detrás, donde lo que menos importaba era la música".

Tanto fue así, que llegó a encararse con ellos e incluso pensó que si no lograba lo que él quería, se volvía a casa para pintar de nuevo. Por suerte, logró escoger cuatro canciones del disco, de composición propia, del total de las doce grabadas.

"Siendo el autor completo de las canciones, la mitad de los derechos de las canciones no son míos, por lo que había firmado", se quejaba el artista.

Después de toda esa experiencia, Manuel Carrasco ha confesado que no volvería a participar si pudiera volver atrás sabiendo lo que sabe hoy.