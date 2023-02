Elizabeth Chambers revela por qué terminó su matrimonio con Armie Hammer y cómo reaccionó a las acusaciones de abuso

El nombre de Armie Hammer ha vuelto a resonar en los medios de comunicación después de que el polémico actor revelase en una entrevista que había sufrido abusos de niño y que había intentado quitarse la vida después de las múltiples acusaciones hacia su persona en los últimos años.

Y es que Hammer ha sido denuciado en múltiples ocasiones por diferentes jóvenes por comportamientos abusivos y violaciones, además de ser acusado de canibalismo. El actor ha reconocido que fue "un cabrón y un egoísta" y abusó emocionalmente de sus parejas para sentirse mejor, pero niega en rotundo haber cometido abusos sexuales.

Estas acusaciones salieron a la luz en 2021, un año antes de su separación con Elizabeth Chambers, que se ha manifestado al respecto tres años después de lo sucedido. Ahora, la actriz ha contado a la revista ELLE cómo se sintió al conocer el terrible pasado sexual de su exmarido: "Me enteré cuando se hizo público. Estaba como 'no tengo palabras, qué cojones'"

"La última cosa que quería era dejar que las acciones de otra persona, que no tienen nada que ver conmigo, me enfadasen", explicaba durante la entrevista. 'Esto no me va a ayudar, y no va a ayudar a nadie de mi alrededor", ha continuado Chambers, que tiene dos hijos en común con Hammer.

Elizabeth también sufrió mucho durante el covid, y reconoce que lo peor de hacer cuarentena con su exmarido fue cuando la abandonó a ella y a sus hijos en las Islas Caimán. El actor dejó a su familia para irse a Joshua Tree a ayudar a un amigo a restaurar un viejo motel.

"Tenía el corzón roto el nueve millones de pedazos y aún así lo llevé en coche al aeropuerto", ha revelado la actriz sobre uno de los momentos más duros de su matrimonio.

Y es que su mayor miedo era la disolución de su familia, y terminó de explicarlo con una metáfora: "Estás construyendo algo. Estás tejiendo un hermoso tapiz y la última cosa que quieres es que un cuchillo llegue y raje el tapiz por la mitad", ha sentenciado.