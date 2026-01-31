"Esta es aún peor": Santiago Segura promociona 'Torrente presidente' adelantándose a las críticas

Santiago Segura en 'El Hormiguero' con una camiseta de 'Torrente presidente' | El Hormiguero / Antena 3

Santiago Segura se adelanta a las críticas y publica un vídeo provocador para promocionar Torrente presidente , su nueva película que llega a los cines el 13 de marzo.

Santiago Segura no quiere hacer una gran campaña publicitaria para su nueva película, Torrente presidente, la sexta entrega de una de las sagas más conocidas y polémicas del cine español. Sin embargo, el director ha compartido un teaser en redes sociales este 31 de enero para generar expectación...

En el vídeo, Segura desvela que las entradas para ver Torrente presidente saldrán a la venta el 13 de febrero, justo un mes antes de su estreno en salas de cine. "Quedáis avisados", dice la voz en off. Aunque esta acción promocional no incluye ninguna imagen de la película, se adelanta a la polémica que suscitará su historia.

"De la saga Torrente han escrito... 'Soez', 'Desagradable', 'Vulgar', 'Grosera', 'Zafia', 'Mal escrita y peor dirigida'... Pues esta es aún peor", adelanta Santiago Segura con este teaser.

¿Qué se sabe de 'Torrente presidente'?

De momento, se conocen pocos detalles sobre Torrente presidente. Sin duda, se trata de una comedia negra llena de sarcasmo y crítica a la política española, pero poco más se sabe. El reparto de actores sigue siendo un misterio, aunque sí está confirmada la presencia de Santiago Segura.

El cineasta acudió a El Hormiguero el 3 de diciembre para promocionar La Navidad en tus manos 2 y dedicó unos minutos a hablar sobre Torrente presidente. "De esta no puedo hablar, esta hay que verla", dijo. "No quiero hacer ni tráiler ni cartel ni nada. Lo que quiero es que la gente que quiera ver la película vaya a verla".

Y añadió: "A los anormales que les guste Torrente, podéis ir a ver la película, que vais a flipar; pero si tenéis sensibilidad, no vayáis a verla. [...] Mucha gente anormal se lo tomará en serio. Es una película para reírse, solo para reírse. En la ficción cabe todo. Lo políticamente correcto está bien para la vida, pero para la ficción es terrible".