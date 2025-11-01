La eufórica reacción de los concursantes de 'OT 2025' al videoclip de 'Berghain' de Rosalía

Este sábado 1 de noviembre, la academia de Operación Triunfo 2025 ha vivido un hecho poco común, ya que los concursantes han tenido la oportunidad de escuchar una canción estrenada durante su estancia en el programa: Berghain, el adelanto de Rosalía de su próximo álbum, LUX, que verá la luz el 7 de noviembre.

Por norma general, los participantes de OT no pueden recibir información del exterior, pero Noemí Galera ha querido enseñarles el videoclip de la cantante catalana para recordarles que el éxito no depende de quedar mejor o peor en un concurso de televisión, ya que Rosalía también se presentó a programas durante sus inicios.

Las reacciones durante el visionado

Las cámaras de Operación Triunfo han captado las reacciones en directo de los concursantes mientras veían el videoclip. "Qué guapa", ha comentado Lucia Casani nada más empezar el visionado. Téyou ha abierto la boca con los violines, mientras Claudia Arenas ha mantenido la boca abierta durante todo el videoclip.

Olivia, Crespo y Laura Muñoz han estado muy concentrados. Por su parte, Guillo y Tinho también han abierto mucho la boca y María Cruz se ha echado las manos a la cara.

Las reacciones tras ver el videoclip

Nada más terminar el videoclip, los concursantes han exclamado un "wow" al unísono. "Qué barbaridad", "increíble", "qué cabeza", "sin palabras", "nadie hace eso en el mundo", "me lo pondría 200 veces" o "ella hace de todo" han sido algunos de los primeros comentarios.

"Se inventa algo que no existe. Con cada canción, piensas que no se parece a nada. Es increíble, tanto la música como los visuales", ha destacado Laura Muñoz, la nominada de esta semana. Ante la confusión de Claudia Arenas, Téyou ha propuesto su propia interpretación: "Simboliza algo que ella lleva dentro. Esto seguro de que forma parte de una saga de vídeos, o algo así".

"Yo no me la esperaba cantando ópera", ha confesado Lucia Casani, mientras Guille ha descrito Berghain como una experiencia "muy intensa". Al final, todos se han mostrado muy agradecidos con Noemí Galera por dejarles escuchar la canción y ver su respectivo videoclip.