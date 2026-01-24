Eva Soriano se complica la prueba en 'El Desafío': así ha sido su reto con dos coches

Después de fallar en la segunda gala, Eva Soriano ha ido a por todas con su nueva prueba. La presentadora de Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM, se ha enfrentado al reto Maniobra infernal en el tercer programa de El Desafío 6, donde ha tenido que demostrar su destreza para mover el volante.

El reto consistían en apartar un coche del camino para dejar paso al vehículo de Walter Franco, el coach de la prueba. Sin embargo, tras superar la primera parte del desafío, Eva Soriano ha querido realizar la maniobra que le correspondía a Walter, complicándose las cosas aún más al conducir dos coches. Al final, la humorista ha salido bien parada y el jurado ha apreciado su ambición.

"De las pruebas que hemos visto de maniobras, esta no era tan difícil", ha comentado Pilar Rubio. "Pero has hecho bien en completarla con otra maniobra, otro coche, con darle espectacularidad... Es lo importante, que hagas un show con la prueba y consigas que estemos todos alerta", ha añadido.

Eva Soriano, que previamente había confesado estar "supercontenta" por haberlo hecho "increíble", ha contestado a Pilar tirando de hipérbole: "Había mucho peligro en esta, Pilar, mi vida ha estado varias veces en peligro. Me he visto fuera, me he visto cerrando sesión. Pero acepto el veredicto", ha comentado.

El veredicto final del jurado

Juan del Val ha puesto en valor el reto de Eva Soriano: "Estoy cansado de tanto estrés, tanto movimiento... Estas pruebas no son las preferidas del jurado, pero ha sido una de las más difíciles, emocionantes y divertidas que ha habido de motor". Por su parte, Santiago Segura ha reconocido que lo ha hecho "impecable".

"Viendo esta prueba, me he acojonado", ha añadido Victoria de Marichalar, la invitada del programa. "Solo viendo la rueda fuera, he pensado: 'Esta tía está loca'. No entiendo cómo tienes tanta energía haciendo esta prueba, porque yo estaría completamente callada y sudando".

"Me habéis puntuado muy injusto"

Al final, Eva Soriano ha quedado la cuarta en esta gala con 15 puntos, ya que los tres miembros del jurado le han otorgado su 5. La presentadora de Cuerpos especialesno ha escondido su enfado: "Me habéis puntuado muy injusto. Me voy a callar, porque es público familiar. Me da igual ganarme vuestra enemistad", ha confesado.