Eva Soriano, la concursante más competitiva de 'El Desafío 6'

"Tengo un veneno dentro que se llama competición", dice Eva Soriano al presentarse como concursante de El Desafío 6. La presentadora de Cuerpos especiales no juega para divertirse, lo hace para ganar. Ella es de naturaleza competitiva.

Así lo destaca en su ficha del concurso de Antena 3, aunque no es una novedad para los oyentes del morning de Europa FM. Su competitividad le ha llevado a picarse con invitados —a Clara Galle le retó a un pulso e hizo un duelo de planchas con Sebastián Yatra— e incluso la presentadora ha llegado a abandonar el estudio de radio indignada por las reiteradas victorias de Nacho García en los concursos que monta Ana Morgade.

Son solo algunos de los ejemplos de la naturaleza competitiva de Eva Soriano, germen de su ya longevo pique con Roberto Leal, y la causa de que llegase reventada de ensayar al plató de Tu cara me suena (fue participante de la edición de 2022) o se plantease abandonar el plató de Pasapalabra por un fallo en una de las pruebas

Eva Soriano va a por todas y como concursante de El Desafío lo demuestra. La presentadora cerró la experiencia con moratones en las piernas y un problema en los isquiotibiales que arrastró durante casi dos meses.

"Lo bueno de los juegos es ganar"

No puede negar que le gusta ganar y en eso se identifica con el actor Timothée Chalamet, quien fue reconocido en los SAG Awards 2025 como Mejor actor protagonista en cine por A Complete Unknown y lo agradeció asegurando que su propósito en este oficio es perseguir la grandeza. "La gente no suele admitirlo, pero quiero ser uno de los grandes", dijo el intérprete.

Pues bien, Eva Soriano lo celebró a lo grande en la sección Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales: "Mucho mejor un discurso así que el típico pidiendo la paz en el mundo, que es bonito, pero es está ya muy visto". "Se nota que eres tremendo competidor, y la gente que compite me trae confianza. Lo bueno de los juegos es ganar", aseguró la presentadora.

Un pulso con Clara Galle y el duelo de las planchas

Lo suyo es ganar y lo intenta hasta con los invitados de Cuerpos especiales. Si ve que tiene posibilidades, se lanza aunque no siempre lo consigue. De hecho, Clara Galle le dio una lección cuando le propuso un pulso. Lo de la actriz de Olimpo fue visto y no visto. Tardó escasos segundos en tumbarla.

La presentadora, amante del crossfit, también ha intentado la victoria en el reto de la plancha aunque los resultados han sido agridulces. Sebastián Yatra se llevó la victoria en la primera temporada de Cuerpos especiales aunque fue distinto con Roberto Leal, cuya rivalidad empezó a raíz de un viaje a las Maldivas. Los dos fueron en la misma época pero a Eva Soriano le hizo mal tiempo y a Roberto Leal, un sol espléndido. ¡No se lo quita por la cabeza!

Eva Soriano no sabe perder

No es que le guste ganar, es que no sabe perder. Lo vimos durante la anterior temporada de Cuerpos especiales cuando abandonó el estudio del programa hasta dos veces ante las reiteradas victorias de Nacho García en los concursos de Ana Morgade.

Tampoco le gustó que Nacho García le fuese ganando en el duelo particular que iniciaron como invitados de Pasapalabra. De nuevo su compañero se había puesto por delante en una prueba de música y, ante la casi segura victoria de Nacho, Eva Soriano aceptó un todo o nada. Quien ganase de los dos haría que el otro fuese disfrazado al día siguiente a Cuerpos especiales. El resultado fue que los dos acabaron disfrazados, con dos puntos iniciales de Nacho y los dos últimos de Eva.

¡Y lo mejor! El juego le gustó tanto que Eva Soriano repitió la apuesta con José Yélamo, su compañero y rival en El Desafío, en su siguiente visita al programa de Roberto Leal. Quien gane el doble o nada tiene que ir disfrazado al programa del otro. ¡Risas aseguradas!

Eva Soriano y Nacho García disfrazados en Cuerpos especiales | Europa FM

Lesiones durante la grabación de 'El Desafío 6'

La competitividad de Eva Soriano hizo que terminase las grabaciones de El Desafío con estas marcas en sus piernas. "Participa todo lo que quieras, a mí me gusta ganar", dice la cómica, que se ha acabado con una ristra de moratones en los abductores.

Los moratones de Eva Soriano por los ensayos de 'El Desafío' | Y AHORA SONSOLES

"Yo te puedo enseñar lo que me está haciendo físicamente El Desafío. No es agradable. Mira esta pierna y esta tiene el Congo", apuntó durante una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles en la que no tuvo problemas en mostrar las secuelas que el concurso había dejado en sus abductores.

¡Y no termina ahí! También ha tenido una lesión en el isquio que la tuvo coja durante dos meses y se convirtió en paciente VIP de su fisioterapeuta. "Con todas las visitas le estoy pagando la carrera a su hija. Esa niña tiene seis años y ya tiene tres doctorados pagados con mi cuerpo", bromeó el pasado noviembre en la sección Eva le grita a una nube.