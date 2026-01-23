Eva Soriano, la concursante más competitiva de 'El Desafío': de sus piques en 'Cuerpos especiales' a las batallas con Roberto Leal

Eva Soriano quiere ganar. La presentadora de Cuerpos especiales no busca pasárselo bien, en las competiciones busca la victoria.

Lo dejó muy claro en su presentación como concursante de la sexta temporada de El Desafío 6. "Tengo un veneno dentro que se llama competición", apuntó la cómica que lo deja también claro cada mañana en el morning de Europa FM.

Eva Soriano se ha enfrentado a su compañero Nacho García en concursos como DUPYDAA (Dame una pista y descubre al artista) o las pruebas de Ana Morgade, llegando incluso a abandonar el estudio indignada si pierde alguna vez.

La presentadora no ha dudado en batirse en duelo con los invitados que se han prestado. El último, el cantante Carlos Rivera, le retó por segunda vez al concurso de canciones Disney y le ganó también por segunda vez.

Es solo un ejemplo de la naturaleza competitiva de Eva Soriano, germen de su ya longevo pique con Roberto Leal, y la causa de que llegase reventada de ensayar al plató de Tu cara me suena (fue participante de la edición de 2022) o se plantease abandonar el plató de Pasapalabra por un fallo en una prueba contra Bely Basarte

Eva Soriano va a por todas y también lo está demostrando como concursante de El Desafío La presentadora cerró la experiencia con moratones en las piernas y un problema en los isquiotibiales que arrastró durante casi dos meses.

"Lo bueno de los juegos es ganar"

No puede negar que le gusta ganar y en eso se identifica con el actor Timothée Chalamet, quien fue reconocido en los SAG Awards 2025 como Mejor actor protagonista en cine por A Complete Unknown y lo agradeció asegurando que su propósito en este oficio es perseguir la grandeza. "La gente no suele admitirlo, pero quiero ser uno de los grandes", dijo el intérprete.

Le llovieron las críticas por su discurso aunque Eva Soriano no solo lo entiendo, lo celebró a lo grande en la sección Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales: "Mucho mejor un discurso así que el típico pidiendo la paz en el mundo, que es bonito, pero es está ya muy visto". "Se nota que eres tremendo competidor, y la gente que compite me trae confianza. Lo bueno de los juegos es ganar", aseguró la presentadora.

Un pulso con Clara Galle y el duelo de las planchas

Ella es la que más compite y a la mínima se lo propone a los invitados del morning de Europa FM. Si ve que tiene posibilidades, se lanza aunque no siempre lo consigue. De hecho, Clara Galle le dio una lección cuando la retó a un pulso. Lo de la actriz de Olimpo fue visto y no visto. Tardó escasos segundos en tumbarla.

La presentadora, amante del crossfit, también ha intentado la victoria en el reto de la plancha aunque los resultados han sido agridulces. Sebastián Yatra se llevó la victoria en la primera temporada de Cuerpos especiales aunque fue distinto con Roberto Leal, cuya rivalidad empezó a raíz de un viaje a las Maldivas. Los dos fueron en la misma época pero a Eva Soriano le hizo mal tiempo y a Roberto Leal, un sol espléndido. ¡No se lo quita de la cabeza!

También le propuso otro reto en su última visita para hablar de la nueva temporada de El Desafío aunque lo importante en este caso no era ganar, la idea era encontrar una excusa para llamar rata al presentador.

Eva Soriano no sabe perder

No es que le guste ganar, es que no sabe perder. Lo vimos durante la anterior temporada de Cuerpos especiales cuando abandonó el estudio del programa hasta dos veces ante las reiteradas victorias de Nacho García en los concursos de Ana Morgade.

Con Nacho tiene otro pique que nace de la escasa competitividad de este. El presentador juega para pasárselo bien y termina ganando, lo que le fastidia aún más a Eva Soriano.

Le pasó cuando los dos fueron a Pasapalabra y Nacho le ganó en la prueba de la música de los dos primeros programas. La victoria estaba asegurada y ahí Roberto Leal les propuso un todo o nada que los dos aceptaron sin dudar. El premio era que el ganador haría que el otro fuese disfrazado al día siguiente a Cuerpos especiales. Terminaron en empate y los dos tuvieron que ir vestidos de lo que quería el otro al programa.

Eva Soriano y Nacho García disfrazados en Cuerpos especiales | Europa FM

¡Y lo mejor! El juego le gustó tanto que Eva Soriano repitió la apuesta con José Yélamo, su compañero y rival en El Desafío, en su siguiente visita al programa de Roberto Leal. Esta vez ganó y a Yélamo le toca disfrazarse para su visita a Cuerpos especiales, que será el martes 27 de enero.

Lesiones durante la grabación de 'El Desafío 6'

La competitividad de Eva Soriano no tiene límites e hizo que terminase las grabaciones de El Desafío con estas marcas en sus piernas. "Participa todo lo que quieras, a mí me gusta ganar", dice la cómica, que acabó las grabaciones con una ristra de moratones en los abductores.

Los moratones de Eva Soriano por los ensayos de 'El Desafío' | Y AHORA SONSOLES

"Yo te puedo enseñar lo que me está haciendo físicamente El Desafío. No es agradable. Mira esta pierna y esta tiene el Congo", apuntó durante una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles en la que no tuvo problemas en mostrar las secuelas que el concurso había dejado en sus abductores.

Además ha tenido una lesión en el isquio que la tuvo coja durante dos meses y se convirtió en paciente VIP de su fisioterapeuta. "Con todas las visitas le estoy pagando la carrera a su hija. Esa niña tiene seis años y ya tiene tres doctorados pagados con mi cuerpo", bromeó el pasado noviembre en la sección Eva le grita a una nube.